Происшествия 25 марта 2024, 14:29 Контроль за мигрантами могут ужесточить в России после теракта РИА «Новости»: в России могут ужесточить контроль за притоком мигрантов РИА «Новости»

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После террористического акта в концертном зале Crocus City Hall работу за повышением контроля мигрантов в России могут ужесточить по линии правительственных структур. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в МИД.

«Приток мигрантов является темой, отдельной от терроризма. В течение последних нескольких лет она рассматривается по линии правительственных структур. Речь идет о большей организованности в процессе, повышением контроля за приезжими в рамках соблюдения ими миграционного законодательства. Вероятно, ЧП в Crocus City Hall ускорит эту работу», — сообщил источник.

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В ночь на понедельник Басманный суд Москвы арестовал четырех подозреваемых в рамках дела о террористическом акте в Crocus City Hall. Все они являются гражданами Таджикистана.

Согласно последней информации, в результате теракта в Crocus City Hall погибли 137 человек, среди них есть дети.