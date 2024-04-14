14 апреля 2024, 20:44
Оперативники начали поиск участников массовой драки на востоке Москвы
Московский СК завел дело после массовой драки на стройке на востоке города
Строительная площадка на востоке Москвы стала местом массовой драки группы мужчин. Для установки всех участников конфликта на место выехали оперативные службы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.
В ведомстве добавили, что возбудили уголовное дело о хулиганстве. Поисками всех причастных к совершению преступления занимаются следователи и сотрудники других оперативных служб города.
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После задержания участников массовой драки также проверят на соблюдение миграционного законодательства.
Массовую драку на улице Столыпина в Саратове прекратила въехавшая в толпу Lada Priora. Водитель легковушки целенаправленно старался задавить участников конфликта. После разгона хулиганов машина сдала назад, врезалась в здание кафе и скрылась.
Драки
Уголовное дело
СК РФ
Москва
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