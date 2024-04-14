Криминал 14 апреля 2024, 20:44 Оперативники начали поиск участников массовой драки на востоке Москвы Московский СК завел дело после массовой драки на стройке на востоке города РИА «Новости»

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Строительная площадка на востоке Москвы стала местом массовой драки группы мужчин. Для установки всех участников конфликта на место выехали оперативные службы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

В ведомстве добавили, что возбудили уголовное дело о хулиганстве. Поисками всех причастных к совершению преступления занимаются следователи и сотрудники других оперативных служб города.

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После задержания участников массовой драки также проверят на соблюдение миграционного законодательства.

Массовую драку на улице Столыпина в Саратове прекратила въехавшая в толпу Lada Priora. Водитель легковушки целенаправленно старался задавить участников конфликта. После разгона хулиганов машина сдала назад, врезалась в здание кафе и скрылась.