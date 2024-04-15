Общество 15 апреля 2024, 17:26 Трудоустраивать иностранцев по патентам временно запретили в Крыму Аксенов: в Крыму временно запретили трудоустройство мигрантов по патентам Сергей Аксенов / Telegram

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В Крыму на полгода запретили устраивать на работу иностранных граждан, работающих на основе патентов, «в определенные сферы». Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он подписал соответствующий указ. В перечень видов экономической деятельности, на которые распространяется запрет, — 35 пунктов. Это, в частности, растениеводство и животноводство, рыболовство и рыбоводство, добыча прочих полезных ископаемых, производство пищевых продуктов и напитков, резиновых и пластмассовых изделий, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), оптовая торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), деятельность в области образования, спорта, отдыха и развлечений и так далее.

Согласно другому указу, в патенте на временную работу для мигрантов теперь будут указывать их профессию.

«Считаю, что бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории республики и страны в целом недопустимо. <…> Совместно с МВД по Республике Крым договорились о принятии ряда мер, которые позволят упорядочить ситуацию», — отметил Аксенов.

Он пояснил, что правоохранители выявили в Крыму более 500 нарушителей миграционного законодательства, из которых около 100 незаконно работали. По мнению главы республики, трудовая миграция должна «стать более контролируемой», а нарушители закона — гарантированно выдворяться из страны. Инициативы по ужесточению ответственности для мигрантов, нарушивших законы в России, подготовят до 1 мая.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов в РФ.