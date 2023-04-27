Общество 27 апреля 2023, 18:48 Гангстеры духа. Феномен Блиновской объяснили мировоззренческой пустотой россиян Социальный психолог Рощин заявил, что люди платят инфоцыганам за ответы на свои вопросы Telegram

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Блогера Елену Блиновскую арестовали при попытке переправиться за границу. Дама «забыла» уплатить в казну почти миллиард рублей и уже раскаялась в этом. Начать проверять инфоцыган помог пример Аль Капоне — знаменитый гангстер тоже угодил за решетку за неуплаченные налоги.

Блогер Блиновская оказалась в полиции

Блогера Елену Блиновскую, организовывавшую «Марафоны желаний», задержали 27 апреля. Поводом стало подозрение в отмывании денег и неуплате налогов. По версии следователей, долг государству составил почти миллиард рублей.

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Блиновская знала, что правоохранители проводят проверку ее деятельности, и попыталась скрыться. Блогера задержали на границе: на арендованной машине она собиралась выехать в Белоруссию, а оттуда вылететь в Ташкент, куда уже успела забронировать авиабилеты.

Известно, что подозреваемая уже дала признательные показания. Блиновская рассказала, что провела незаконную легализацию 43 миллионов рублей, а также призналась в неуплате налогов на 918 миллионов.

Дом на полмиллиарда

Следователи считают, что Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса: занижала свои доходы и не платила НДС и НДФЛ с 2019 по 2021 год. Полученные деньги она легализовала через финансовые операции.

Сейчас в офисе и по месту жительства блогера и прошли обыски. Дом Блиновской расположен в Подмосковье, это элитный коттеджный поселок в Истре. Рядом со зданием были припаркованы Range Rover и Lamborghini, а в гараже стояли два мотоцикла.

Полиция тщательно обыскала коттедж Блиновской, стоимость которого риелторы оценивают от 300 до 500 миллионов рублей. Правоохранители проверили все комнаты и гардеробные дома, ящики с украшениями и дорогостоящие брендовые сумки.

Супруга женщины — бизнесмена Алексея Блиновского — тоже допросили: не исключено, что на него могли быть записаны фирмы для вывода денег. Отец блогера ничего не знал о задержании дочери, а брат Блиновской заявил, что не верит в виновность сестры.

«Трудно найти идеальных. <…> Глобально, думаю, она очень хорошо платила [налоги]. Но если хотят к чему-нибудь придраться, то это всегда можно. Нашли к чему», — подчеркнул мужчина в разговоре с «360».

Он также добавил, что «народ не очень любит, когда у кого-то есть деньги», и предположил, что в бумагах Блиновской просто был какой-то неумышленный просчет из-за того, что в компании работало много людей. Бизнес сестры мужчина считал успешным.

Актер Павел Деревянко, снимавшийся в фильме «Марафон желаний», продюсером которого была задержанная блогер, заявил, что женщине стоило вести себя аккуратней, однако не уточнил, что именно имел в виду.

Путь Аль Капоне

Общественный деятель Андрей Ковалев рассказал «360», что в аресте Елены Блиновской есть и его вклад: уже более пяти лет он борется с инфоцыганами и мошенниками, последние полгода плотно взаимодействуя с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции, а также с налоговой службой.

«Пять лет была в основном просветительская работа, потому что правоохранительные органы внимание на инфоцыган не обращали. И я вспомнил историю Аль Капоне: ведь его посадили не за убийства, не за создание мафии, а за неуплату налогов», — напомнил Ковалев.

Он уточнил, что все инфоцыгане кричат о своих огромных доходах, но никто из них не говорит об уплате налогов. Всевозможные гуру и коучи не только выманивают деньги у людей, но и вовлекают их в свои секты. Те, кто в них попадает, теряют все — квартиры, деньги, семьи.

«К сожалению, есть те, кто поддерживает инфоцыган. Например, депутат Алексей Нечаев, владелец Faberlic, яро выступил в защиту блогеров Лерчека и Блиновской. Основатель amoCRM Михаил Токовинин вчера на бизнес-форуме АМОКОНФ поставил Блиновскую главным ведущим на своем большом мероприятии», — указал общественник.

Это ведь еще пропаганда чуждых нам взглядов: Ferrari, Lamborghini, «красивая жизнь», пачки долларов, которыми кичатся все инфоцыгане. Нам нужна работящая патриотичная молодежь, а эти люди ее губят. Что ж, Блиновская вчера кричала, что живет в гостиничных номерах за миллионы. Теперь ей дадут бесплатную камеру. Андрей Ковалев общественный деятель

Среди инфоцыган, добавил он, появились и те, кто лечит и учит лечить людей, а это уже совсем страшно. Хочется верить, что в ближайшее время уголовные дела возбудят против других нечистых на руку гуру и коучей.

Люди ищут ответы

Социальный психолог Алексей Рощин пояснил, что толкает россиян довериться различным учителям жизни из соцсетей. Материалистическая система образования в школах и вузах дает практические навыки, но не отвечает на вопросы, как и зачем жить.

«Эта мировоззренческая пустота в условиях рыночной экономики не может не заполняться предложениями. Люди мучаются от вопросов: „Кто я и зачем я живу?“ А тут приходят люди и говорят: „Мы ответим на эти вопросы и все вам расскажем“», — сказал Рощин.

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Чаще всего эти ответы предлагают именно инфоцыгане. При этом они в принципе не имеют понятия, о чем говорят своей пастве, но тем не менее получают дивиденды просто за счет обращения к теме.

Любые, даже самые неказистые предложения какого-никакого ответа натыкаются на очень радостный и готовый на все спрос. Люди охотно туда несут деньги и не испытывают большого разочарования. Та же самая Блиновская, как известно, косила косой это поле около 10 лет. Алексей Рощин социальный психолог

Психолог подчеркнул, что за годы поток паствы блогера не иссякал: люди не только проходили тренинги, но и рекомендовали их своим друзьям, близким и знакомым. Это в некотором смысле особенность российской «поляны»: она в плане какого-то духовного совершенствования абсолютно девственна.