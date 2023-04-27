27 апреля 2023, 18:48
Гангстеры духа. Феномен Блиновской объяснили мировоззренческой пустотой россиян
Социальный психолог Рощин заявил, что люди платят инфоцыганам за ответы на свои вопросы
Блогера Елену Блиновскую арестовали при попытке переправиться за границу. Дама «забыла» уплатить в казну почти миллиард рублей и уже раскаялась в этом. Начать проверять инфоцыган помог пример Аль Капоне — знаменитый гангстер тоже угодил за решетку за неуплаченные налоги.
Блогер Блиновская оказалась в полиции
Блогера Елену Блиновскую, организовывавшую «Марафоны желаний», задержали 27 апреля. Поводом стало подозрение в отмывании денег и неуплате налогов. По версии следователей, долг государству составил почти миллиард рублей.
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Блиновская знала, что правоохранители проводят проверку ее деятельности, и попыталась скрыться. Блогера задержали на границе: на арендованной машине она собиралась выехать в Белоруссию, а оттуда вылететь в Ташкент, куда уже успела забронировать авиабилеты.
Известно, что подозреваемая уже дала признательные показания. Блиновская рассказала, что провела незаконную легализацию 43 миллионов рублей, а также призналась в неуплате налогов на 918 миллионов.
Дом на полмиллиарда
Следователи считают, что Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса: занижала свои доходы и не платила НДС и НДФЛ с 2019 по 2021 год. Полученные деньги она легализовала через финансовые операции.
Сейчас в офисе и по месту жительства блогера и прошли обыски. Дом Блиновской расположен в Подмосковье, это элитный коттеджный поселок в Истре. Рядом со зданием были припаркованы Range Rover и Lamborghini, а в гараже стояли два мотоцикла.
Полиция тщательно обыскала коттедж Блиновской, стоимость которого риелторы оценивают от 300 до 500 миллионов рублей. Правоохранители проверили все комнаты и гардеробные дома, ящики с украшениями и дорогостоящие брендовые сумки.
Супруга женщины — бизнесмена Алексея Блиновского — тоже допросили: не исключено, что на него могли быть записаны фирмы для вывода денег. Отец блогера ничего не знал о задержании дочери, а брат Блиновской заявил, что не верит в виновность сестры.
«Трудно найти идеальных. <…> Глобально, думаю, она очень хорошо платила [налоги]. Но если хотят к чему-нибудь придраться, то это всегда можно. Нашли к чему», — подчеркнул мужчина в разговоре с «360».
Он также добавил, что «народ не очень любит, когда у кого-то есть деньги», и предположил, что в бумагах Блиновской просто был какой-то неумышленный просчет из-за того, что в компании работало много людей. Бизнес сестры мужчина считал успешным.
Актер Павел Деревянко, снимавшийся в фильме «Марафон желаний», продюсером которого была задержанная блогер, заявил, что женщине стоило вести себя аккуратней, однако не уточнил, что именно имел в виду.
Путь Аль Капоне
Общественный деятель Андрей Ковалев рассказал «360», что в аресте Елены Блиновской есть и его вклад: уже более пяти лет он борется с инфоцыганами и мошенниками, последние полгода плотно взаимодействуя с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции, а также с налоговой службой.
«Пять лет была в основном просветительская работа, потому что правоохранительные органы внимание на инфоцыган не обращали. И я вспомнил историю Аль Капоне: ведь его посадили не за убийства, не за создание мафии, а за неуплату налогов», — напомнил Ковалев.
Он уточнил, что все инфоцыгане кричат о своих огромных доходах, но никто из них не говорит об уплате налогов. Всевозможные гуру и коучи не только выманивают деньги у людей, но и вовлекают их в свои секты. Те, кто в них попадает, теряют все — квартиры, деньги, семьи.
«К сожалению, есть те, кто поддерживает инфоцыган. Например, депутат Алексей Нечаев, владелец Faberlic, яро выступил в защиту блогеров Лерчека и Блиновской. Основатель amoCRM Михаил Токовинин вчера на бизнес-форуме АМОКОНФ поставил Блиновскую главным ведущим на своем большом мероприятии», — указал общественник.
Это ведь еще пропаганда чуждых нам взглядов: Ferrari, Lamborghini, «красивая жизнь», пачки долларов, которыми кичатся все инфоцыгане. Нам нужна работящая патриотичная молодежь, а эти люди ее губят. Что ж, Блиновская вчера кричала, что живет в гостиничных номерах за миллионы. Теперь ей дадут бесплатную камеру.
Андрей Ковалев
общественный деятель
Среди инфоцыган, добавил он, появились и те, кто лечит и учит лечить людей, а это уже совсем страшно. Хочется верить, что в ближайшее время уголовные дела возбудят против других нечистых на руку гуру и коучей.
Люди ищут ответы
Социальный психолог Алексей Рощин пояснил, что толкает россиян довериться различным учителям жизни из соцсетей. Материалистическая система образования в школах и вузах дает практические навыки, но не отвечает на вопросы, как и зачем жить.
«Эта мировоззренческая пустота в условиях рыночной экономики не может не заполняться предложениями. Люди мучаются от вопросов: „Кто я и зачем я живу?“ А тут приходят люди и говорят: „Мы ответим на эти вопросы и все вам расскажем“», — сказал Рощин.
Чаще всего эти ответы предлагают именно инфоцыгане. При этом они в принципе не имеют понятия, о чем говорят своей пастве, но тем не менее получают дивиденды просто за счет обращения к теме.
Любые, даже самые неказистые предложения какого-никакого ответа натыкаются на очень радостный и готовый на все спрос. Люди охотно туда несут деньги и не испытывают большого разочарования. Та же самая Блиновская, как известно, косила косой это поле около 10 лет.
Алексей Рощин
социальный психолог
Психолог подчеркнул, что за годы поток паствы блогера не иссякал: люди не только проходили тренинги, но и рекомендовали их своим друзьям, близким и знакомым. Это в некотором смысле особенность российской «поляны»: она в плане какого-то духовного совершенствования абсолютно девственна.
Налоги
Блогеры
Следственный комитет России
Задержание блогера Елены Блиновской
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