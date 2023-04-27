Знаменитости 27 апреля 2023, 10:27 Появилось видео сразу после задержания «королевы марафонов» Блиновской СК показал видео с блогером Блиновской сразу после ее задержания

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Следственный комитет опубликовал видео с Еленой Блиновской сразу после ее задержания. Блогер, известная по «марафонам желаний», которые она активно продавала в Сети, пыталась скрыться на арендованной машине.

Ранее против Блиновской возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Как пояснили в СК, поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы, поступившие в подразделение ведомства из московского УФНС.

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По данным следствия, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса: занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019–2021 годов НДС и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.

Кроме того, по информации СК, блогер легализовала полученные денежные средства через финансовые операции для того, чтобы придать видимость правомерного владения ими.

Ее задержали при попытке пересечь границу России на арендованном автомобиле. При себе у Блиновской были авиабилеты для вылета в другую страну.

В рамках следствия в офисе и доме предпринимательницы провели обыски.