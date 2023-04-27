Знаменитости 27 апреля 2023, 09:54 Блиновская пыталась скрыться от уголовного преследования ТАСС: блогер Блиновская хотела уехать за границу и скрыться от уголовного преследования Фото: Telegram-канал Елены Блиновской

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Блогер Елена Блиновская, которую задержали на российско-белорусской границе, планировала скрыться от уголовного преследования. Ее заподозрили в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Елена Блиновская была задержана правоохранителями на границе при попытке выехать на территорию Белоруссии, а оттуда дальше в одну из стран Европы. Она знала, что в отношении нее проводится проверка и пыталась скрыться от уголовного преследования», — заявили представители правоохранительных органов.

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Следственный комитет России завел в ее отношении уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации денег в особо крупном размере или другого имущества, приобретенных преступным путем.

Поводом для открытия дела стали материалы, которые поступили в подразделение СК из УФНС РФ по Москве. По данным следователей, блогер занижала свои доходы и не платила в период с 2019-го по 2021 год налог на доходы физических лиц, а также налог на добавленную стоимость.