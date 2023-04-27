27 апреля 2023, 10:48
Блиновская дала признательные показания по делу о неуплате налогов — Mash
Mash: блогер Блиновская дала признательные показания по уголовному делу
Блогер Елена Блиновская, задержанная утром 27 апреля, начала давать признательные показания по уголовному делу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным источника, женщина дала признательные показания в отмывании 43 миллионов рублей и неуплате налогов на 918 миллионов рублей.
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Следствие будет просить для блогера домашний арест.
Ранее стало известно, что Блиновскую задержали. Следственный комитет сообщал о возбуждении дела против блогера.
Ведомство подчеркивало, что основание для преследования стали данные, поступившие из управления ФНС России по Москве. По версии следствия, Блиновская не уплатила налоги в период с 2019 по 2021 год по НДФЛ и НДС на сумму около 918 миллионов рублей.
Также сообщалось, что Блиновская пыталась оправиться в Белоруссию на арендованном автомобиле. При себе у нее также были забронированные авиабилеты для вылета в другую страну.
Ранее в Сети появилось видео сразу после задержания Блиновской.
МВД РФ
Налоги
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