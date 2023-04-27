Эксклюзив 27 апреля 2023, 11:20 «Я не в курсе и вам не верю». Отец Блиновской не знал о задержании дочери Источник «360»: отец Блиновской не знал о задержании дочери по делу о неуплате налогов скриншот видео СК РФ / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отец блогера Елены Блиновской не знал о задержании дочери, сообщил источник «360». По его словам, мужчина не поверил данным и заявил, что пока не читал релизы Следственного комитета об уголовном преследовании.

«Комментируя данные, что Блиновскую задержали на границе с Белоруссией, отец заметил, что не в курсе произошедшего и не верит этой информации. При уточнении, что это сведения СК, он ответил, что пока ничего не читал», — рассказал собеседник «360».

Реклама

Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере — на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Она пыталась скрыться — ее задержали на границе с Белоруссией, при ней были авиабилеты для вылета в другую страну.

По месту жительства блогера и в ее офисе прошли обыски. В настоящее время с ней проводят следственные действия.