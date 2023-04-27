Знаменитости 27 апреля 2023, 13:01 Полиция проверила люксовые сумки и ящики с украшениями в коттедже Блиновской МВД показало видео обысков в комнатах коттеджа Блиновской

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МВД опубликовало в официальном Telegram-канале видео обысков в коттедже блогера Елены Блиновской. Сотрудники полиции осмотрели комнаты дома, ящики с украшениями «королевы марафонов» и несколько ее дорогостоящих брендовых сумок в гардеробной.

Блиновскую задержали утром 27 апреля в пункте пропуска Красная горка Смоленской области. При ней обнаружили авиабилеты Москва — Ташкент.

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Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Речь идет о сумме свыше 918 миллионов рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, добавили в МВД. С Блиновской проводят следственные действия. Обыски также провели в ее офисе.

По данным Mash, блогер начала давать признательные показания. Отец Блиновской, по данным источника «360», не знал о происходящем и сначала не поверил данным о задержании дочери.