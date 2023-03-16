Криминал 16 марта 2023, 16:08 Против блогера Лерчик и ее мужа завели дело об отмывании 130 млн рублей СК возбудил дело против блогера Лерчик и ее мужа об отмывании 130 млн рублей

Читать 360tv в

Супруги-блогеры Валерия (известна как Лерчик) и Артем Чекалины стали фигурантами уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

По данным следствия, в апреле 2021 года Чекалины по предварительному сговору легализовали более 130 миллионов рублей, добытых преступных путем. На эти средства они купили валюту США.

Реклама

Следователи продолжают совместную работу с сотрудниками МВД по проверке блогеров на причастность к другим экономическим преступлениям. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Реклама

Ранее супругам предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 311 миллионов рублей, напомнили в прокуратуре Москвы.

В пресс-службе надзорного ведомства пояснили, что в апреле прошлого года Чекалины легализовали часть незаконного дохода, который получили, уклоняясь от налога на добавленную стоимость за третий и четвертый кварталы 2020-го. Речь идет о сумме более 133 миллионов рублей. Эти деньги они легализовали, купив на них валюту.

Затем фигуранты перевели средства с одних банковских счетов, открытых на имя индивидуальных предпринимателей, на другие счета, открытые на принадлежащие им ИП.