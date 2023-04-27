27 апреля 2023, 14:11
«Королеве марафонов» Блиновской указали на ошибку
Актер Павел Деревянко сказал, что блогеру Елене Блиновской стоило вести себя аккуратней
Звезда фильма «Марафон желаний» актер Павел Деревянко прокомментировал «360» задержание Елены Блиновской по делу о неуплате налогов и отмывании незаконного заработка. Он посоветовал блогеру вести себя предусмотрительней.
«Аккуратней нужно быть», — сказал Деревянко.
Реклама
От подробностей актер отказался. Он работал с Блиновской над созданием мелодрамы «Марафон желаний» 2020 года. Блогер выступила продюсером фильма.
Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля на границе России в Смоленской области. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, полученных преступным путем.
Следователи выяснили, что женщина могла дробить бизнес и скрывать реальную сумму своих доходов от информационных услуг через интернет. Она проводила финансовые операции, чтобы легализовать полученные деньги. За период с 2019 по 2021 год специалисты насчитали 918 миллионов рублей долга по налогам.
В истринском коттедже и офисе блогера провели обыски. По информации Telegram-канала Mash, она дала признательные показания.
Налоги
Задержание блогера Елены Блиновской
Реклама
Реклама