Эксклюзив 27 апреля 2023, 14:11 «Королеве марафонов» Блиновской указали на ошибку Актер Павел Деревянко сказал, что блогеру Елене Блиновской стоило вести себя аккуратней Unsplash

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Звезда фильма «Марафон желаний» актер Павел Деревянко прокомментировал «360» задержание Елены Блиновской по делу о неуплате налогов и отмывании незаконного заработка. Он посоветовал блогеру вести себя предусмотрительней.

«Аккуратней нужно быть», — сказал Деревянко.

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От подробностей актер отказался. Он работал с Блиновской над созданием мелодрамы «Марафон желаний» 2020 года. Блогер выступила продюсером фильма.

Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля на границе России в Смоленской области. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, полученных преступным путем.

Следователи выяснили, что женщина могла дробить бизнес и скрывать реальную сумму своих доходов от информационных услуг через интернет. Она проводила финансовые операции, чтобы легализовать полученные деньги. За период с 2019 по 2021 год специалисты насчитали 918 миллионов рублей долга по налогам.

В истринском коттедже и офисе блогера провели обыски. По информации Telegram-канала Mash, она дала признательные показания.