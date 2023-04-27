27 апреля 2023, 11:41
Следователи начали допрос мужа Блиновской
ТАСС: следователи начали допрашивать мужа блогера Блиновской
Следственный комитет России начал работать с супругом блогера Елены Блиновской Алексеем, бизнесмена вызвали на допрос. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«Супругу Елены Блиновской Алексей в настоящее время на допросе», — сообщил источник.
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По предварительной информации, блогер могла выводить денежные средства через подконтрольные мужу компании.
Ранее стало известно, что Блиновскую задержали неподалеку от границы России и Белоруссии, она пыталась покинуть страну на арендованном автомобиле. В СМИ появлялась информация, что блогер уже начала давать признательные показания по уголовному делу.
Сообщалось, что Блиновскую подозревают в неуплате налогов на сумму до 918 миллионов рублей и отмывании около 43 миллионов рублей.
Отец Блиновской не поверил в задержание дочери, сообщал источник «360». Также он отметил, что не в курсе сложившейся вокруг блогера ситуации.
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