27 апреля 2023, 16:08
Стоимость дома Блиновской оценили минимум в 300 миллионов рублей
Риелтор Мищенко оценила стоимость дома Блиновской в сумму от 300 до 500 миллионов рублей
Стоимость особняка блогера Елена Блиновский, попавшего в кадр во время обыска, можно оценить в сумму от 300 до 500 миллионов рублей. Об этом «Известиям» сообщила эксперт по недвижимости Елена Мищенко.
По ее словам, точная цена зависит от внутреннего наполнения особняка, его общей площади и размера земельного участка.
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«Если будет нужно продать этот особняк, то в среднем его реализация займет от шести месяцев до года. Для продажи за два-три месяца придется предоставить скидку до 50%», — сказала она.
Мищенко отметила, что спрос на элитную недвижимость сейчас в России на низком уровне из-за отъезда из страны части состоятельных покупателей.
О задержании Блиновской на российско-белорусской границе стало известно утром в четверг, 27 апреля, сообщал RT. В отношении нее завели уголовное дело из-за неуплаты налогов на 918 миллионов рублей.
Ранее «360» показывал эксклюзивные кадры обыска из дома Блиновской, элитный коттедж находится в Истре.
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Недвижимость
Задержание блогера Елены Блиновской
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