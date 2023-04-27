Эксклюзив 27 апреля 2023, 12:42 «Нашли, к чему придраться». Брат Блиновской не поверил, что сестра намеренно не платила налоги Брат Блиновской Александр заявил, что сестра не могла умышленно не платить налоги скриншот видео СК РФ/РИА «Новости»

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Блогера Елену Блиновскую заподозрили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Ее брат Александр не поверил, что женщина пошла на преступление сознательно. В беседе с «360» он подчеркнул, что, возможно, это неумышленная ошибка.

Александр рассказал, что видел сестру примерно две недели две назад. По его словам, Елена не жаловалась ни на какие конфликты или преследования. Новость о задержании удивила брата блогера.

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«Мы по семейному разговаривали. <…> У меня своих проблем хватает», — отметил он.

У сестры, обратил внимание Александр, было много участниц марафонов, так как бизнес большой.

«Трудно найти идеальных. <…> Глобально, думаю, она очень хорошо платила [налоги]. Но если хотят к чему-нибудь придраться, то это всегда можно. Нашли — к чему», — подчеркнул мужчина.

Он отметил, что вряд ли кто-то хочет посадить его сестру, многодетную мать, в тюрьму.

«Народ не очень любит, когда у кого-то есть деньги. Но чтобы какой-то конкретный человек — не знаю. Я верю, что очень сложно, когда большая компания, куча бухгалтеров, <…> кто-то мог допустить просчет. В целом, думаю, умысла не платить налоги точно не было. Но, возможно, какая-то „неоптимальность“ была. Но точно — не умышленно», — сказал брат Блиновской.

Александру нравился бизнес сестры, он счел его успешным.

«Мне нравится бизнес. Конечно, много, кто ругает. Но ругают те, кто не проходил. А я как предприниматель сужу. Если у человека есть бизнес, клиенты, которые пользуются услугой, платят деньги, потом они довольны результатами, то вопросов нет», — резюмировал он.

Ранее отец Блиновской заявил, что не знал о задержании дочери.