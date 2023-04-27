Эксклюзив 27 апреля 2023, 10:54 Дом Блиновской с элитными иномарками сняли на видео после обысков Появилось видео дома Блиновской с элитными иномарками во дворе

Читать 360tv в

Обстановку в доме Елены Блиновской, где сегодня проходили обыски, сняли на видео. Запись появилась в распоряжении «360».

Дом расположен в поселке в Истре. Рядом со зданием были припаркованы Range Rover и Lamborghini, а в гараже находились два мотоцикла.

Реклама

Против блогера возбудили дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Блиновскую задержали, когда она пыталась скрыться на арендованной машине. При ней были авиабилеты. С «королевой марафонов» проводят следственные действия.

В рамках следствия обыски прошли не только в доме Блиновской, но и в ее офисе.

По данным Telegram-канала Baza, Блиновская, вероятно, станет не последним блогером, на которую возбудили дело по налогам. Источник канала сообщил, что многие богатые блогеры при проверке погут попасть под аналогичную уголовную статью. Он допустил, что количество дел может вырасти, потому что «налоги не платил никто».