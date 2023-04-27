Важное 27 апреля 2023, 09:08 Елену Блиновскую задержали в Москве СК: против блогера Елены Блиновской возбудили дело из-за неуплаты налогов РИА «Новости»

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Блогера Елену Блиновскую задержали в Москве. Против нее возбудили уголовное дело, сообщили в Telegram-канале СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере», — уточнили в ведомстве.

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В СК рассказали, что поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы, которые поступили из УФНС России по Москве.

Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса. Она занизила свои доходы и не заплатила за 2019–2021 годы налог на добавленную стоимость и на доходы физических лиц. Общая сумма задолженности — более 918 миллионов рублей.

В ведомстве обратили внимание, что Блиновскую задержали при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. У нее на руках также были авиабилеты за рубеж.

В конце марта Блиновская опровергла сообщения о проверках ее бизнеса.