27 апреля 2023, 12:25
Элитный коттеджный поселок Блиновской после обысков сняли на видео
Обыски прошли в частном доме блогера Елены Блиновской в Истре
Следователи провели обыски по месту жительства и работы блогера Елены Блиновской. Они наведались в коттедж ведущей интернет-марафонов на территории Истры. Обстановку в элитном поселке после приезда правоохранителей показал «360».
Блиновскую задержали утром 27 апреля в Смоленской области на арендованном авто и с авиабилетами в другую страну. На оперативном видео женщину в спортивных штанах и тапочках доставили в отделение, а в это время правоохранители поехали к ней домой — в элитный коттеджный поселок «Миллениум Парк».
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Дома у блогера, кроме документов и компьютерной техники, нашли дорогое имущество, в том числе иномарки. Их показали на видео.
Обыски прошли не только в Истре, сообщил Telegram-канал Baza. Следователи побывали в ее московских квартирах на Павелецкой набережной и улице Шверника.
Следком обвинил Елену Блиновскую в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и имущества, полученных незаконным путем. На допросе она признала вину. По информации Telegram-канала Mash, ее могут отправить под домашний арест. По уголовному делу допросили также ее мужа, на которого могли быть записаны фирмы для вывода денег.
Уголовное дело
Налоги
Блогеры
Следственный комитет России
Задержание блогера Елены Блиновской
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