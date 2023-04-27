Эксклюзив 27 апреля 2023, 12:25 Элитный коттеджный поселок Блиновской после обысков сняли на видео Обыски прошли в частном доме блогера Елены Блиновской в Истре

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Следователи провели обыски по месту жительства и работы блогера Елены Блиновской. Они наведались в коттедж ведущей интернет-марафонов на территории Истры. Обстановку в элитном поселке после приезда правоохранителей показал «360».

Блиновскую задержали утром 27 апреля в Смоленской области на арендованном авто и с авиабилетами в другую страну. На оперативном видео женщину в спортивных штанах и тапочках доставили в отделение, а в это время правоохранители поехали к ней домой — в элитный коттеджный поселок «Миллениум Парк».

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Дома у блогера, кроме документов и компьютерной техники, нашли дорогое имущество, в том числе иномарки. Их показали на видео.

Обыски прошли не только в Истре, сообщил Telegram-канал Baza. Следователи побывали в ее московских квартирах на Павелецкой набережной и улице Шверника.

Следком обвинил Елену Блиновскую в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и имущества, полученных незаконным путем. На допросе она признала вину. По информации Telegram-канала Mash, ее могут отправить под домашний арест. По уголовному делу допросили также ее мужа, на которого могли быть записаны фирмы для вывода денег.