Эксклюзив 25 января 2023, 12:43 Зеленский впал в отчаяние. ВСУ могут не продержаться до лета Публицист Новоселов: указ Зеленского об усилении ответственности военных — мера отчаяния Публичное достояние

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Боевой дух украинских вооруженных сил падает с каждым днем, и все чаще появляются новости о подразделениях, отказывающихся выходить на позиции или сдающихся без сопротивления. Приток добровольцев давно закончился, и теперь ВСУ используют методы принудительной мобилизации, чтобы восполнить катастрофические потери на Донбассе. Поскольку не все украинцы готовы умирать за режим президента Владимира Зеленского, глава государства подписал указ, ужесточающий наказания за неповиновение приказам и дезертирство. Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» объяснил, почему этот документ — мера отчаяния, а не решение.

Далее — прямая речь.

Нехватка людских ресурсов и сокращение мотивированных националистов вынудили Киев прибегнуть к сомнительным методам насильной мобилизации всех, кто хотя бы немного годен к военной службе, — даже инвалидов. Ходят серьезные разговоры о мобилизации украинских мигрантов в Европе.

Фото: сайт президента Украины

Это и понятно, ведь решение удерживать безнадежные позиции в Артемовске и Соледаре уже обошлось ВСУ в десятки тысяч жизней. Такими темпами у Украины возникнут проблемы не только с наступлением, к которому западные спонсоры принуждают киевский режим, но и с обороной.

Нехватка оружия, техники и боеприпасов — одна из причин этих проблем. С западными поставками Украина способна продержаться еще несколько месяцев, и настоящие сложности проявятся ближе к весне.

Но никакая западная помощь не сможет кардинально изменить ситуацию, даже если НАТО отправит украинцам все свои запасы техники и боеприпасов. Оружие — это одно, но не менее важны люди, которые его используют. Если нынешние темпы потерь ВСУ не сократятся, у них не будет шансов продержаться до лета.

Массовое дезертирство украинских военнослужащих привело к росту числа иностранных наемников в зоне боевых действий, но они обычно стараются избегать вступления в бой. Их потери тоже исчисляются тысячами. Год назад западные СМИ оценивали численность наемников в 20-30 тысяч, но сейчас их число резко сократилось. Многие были убиты или ранены, многие решили, что этот конфликт не для них.

В вооруженных силах киевского режима давно применяют жестокие наказания. Заградотряды и убийства без суда стали обычным делом. Подписанный Зеленским указ подтверждает эту практику и призван запугать мобилизованных гражданских, чтобы они даже не думали о сдаче в плен или бегстве.

Вероятно, в скором будущем эти наказания ужесточат еще сильнее. Боевой дух ВСУ продолжает падать, а денацификация существенно сокращает число радикальных националистов, которым не всегда удается прятаться за спинами новобранцев и теробороны. Чем меньше их останется, тем к более жестким мерам они будут прибегать для сохранения своей власти.

Трофейная подбитая техника ВСУ, выставленная на территории музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске Ленинградской области. / РИА «Новости»

Однако все это не спасет режим Зеленского и не повысит боевой дух ВСУ. Новый указ — мера отчаяния, а не решение, способное изменить ситуацию. Если бы это могло что-то изменить, документ подписали бы месяцы назад.

Более того, ужесточение наказаний может вызвать обратный эффект: еще больше подразделений и отдельных бойцов начнут сдаваться или переходить на российскую сторону. Потери в Соледаре и Артемовске, которые Киеву не удалось скрыть, несмотря на все попытки, открыли многим украинцам глаза на истинное отношение режима к их жизням.