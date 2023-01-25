Мир 25 января 2023, 03:21 Зеленский ввел суровые наказания для военных «Политика страны»: Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности военных РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, против которого выступили общественность и журналисты. Он ужесточает ответственность украинских военных за невыполнение приказа. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Политика страны».

«Президент подписал скандальный закон № 8271 об усилении ответственности военных, принятый парламентом полтора месяца назад», — говорится в сообщении.

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Согласно новому закону, более суровые наказания вводятся за такие преступления, как самовольный уход с поля боя или с места службы, дезертирство, неповиновение и неисполнение боевых приказов.

Например, за невыполнение приказа украинского военнослужащего теперь ждет наказание от пяти до восьми лет лишения свободы. Раньше оно было менее строгим — от трех до семи лет колонии. За самовольное оставление части солдата ждет срок от пяти до 10 лет.

Также суды не смогут смягчать наказание или выносить условные приговоры за эти преступления.

Кроме того, закон увеличивает сроки наказания штрафы за употребление алкоголя или наркотиков во время военного положения. И обязывает проводить регулярные осмотры военных.

Ранее Зеленский подписал другой документ, согласно которому госслужащие, судьи, чиновники и правоохранители не могут выезжать за рубеж без служебной цели.