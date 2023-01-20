20 января 2023, 00:30
СМИ подсчитали количество иностранных наемников в рядах ВСУ
The Washington Post: в рядах ВСУ служат от одной до трех тысяч иностранных наемников
Примерно от одной до трех тысяч иностранных наемников на сегодняшний день действуют на стороне ВСУ. Такими данными поделилась газета The Washington Post. В материале авторы ссылаются на аналитиков и следящих за ситуацией ученых.
Весной 2022 года, как говорится в статье, украинские чиновники говорили о 20 тысячах наемников из 50 стран на стороне войск Украины. Но, по-видимому, подавляющее большинство из них до лета вернулись домой.
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Как отмечено в материале, многих, вероятно, больше интересовало позирование для фотографий в социальных сетях, нежели тяжелые боевые действия. Другие, как казалось, хотели воплотить фантазии из игры Call of Duty, отметили авторы статьи. Были и те, кто столкнулся с более серьезными подозрениями в сексуальном насилии или краже, или же стало известно, что они находятся в бегстве от уголовных дел в своей стране.
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«Считается, что в настоящее время действуют от одной до трех тысяч таких иностранных бойцов, большинство из которых служат в трех батальонах иностранного легиона», — сказано в материале.
Отставной польский генерал предложил создать армию из беженцев с Украины, которые заполонили страны Европы. Писатель и публицист Александр Широкорад рассказал «360», что за этим может крыться попытка создания легальной армии для Украины, только служить в ней будут вовсе не беженцы.
ВСУ
Украина
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