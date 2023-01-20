Мир 20 января 2023, 00:30 СМИ подсчитали количество иностранных наемников в рядах ВСУ The Washington Post: в рядах ВСУ служат от одной до трех тысяч иностранных наемников РИА «Новости»

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Примерно от одной до трех тысяч иностранных наемников на сегодняшний день действуют на стороне ВСУ. Такими данными поделилась газета The Washington Post. В материале авторы ссылаются на аналитиков и следящих за ситуацией ученых.

Весной 2022 года, как говорится в статье, украинские чиновники говорили о 20 тысячах наемников из 50 стран на стороне войск Украины. Но, по-видимому, подавляющее большинство из них до лета вернулись домой.

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Как отмечено в материале, многих, вероятно, больше интересовало позирование для фотографий в социальных сетях, нежели тяжелые боевые действия. Другие, как казалось, хотели воплотить фантазии из игры Call of Duty, отметили авторы статьи. Были и те, кто столкнулся с более серьезными подозрениями в сексуальном насилии или краже, или же стало известно, что они находятся в бегстве от уголовных дел в своей стране.

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«Считается, что в настоящее время действуют от одной до трех тысяч таких иностранных бойцов, большинство из которых служат в трех батальонах иностранного легиона», — сказано в материале.

Отставной польский генерал предложил создать армию из беженцев с Украины, которые заполонили страны Европы. Писатель и публицист Александр Широкорад рассказал «360», что за этим может крыться попытка создания легальной армии для Украины, только служить в ней будут вовсе не беженцы.