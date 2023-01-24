Спецоперация 24 января 2023, 10:09 Украинские военные отказались выходить на позиции в Запорожской области Член ВГА Рогов: бойцы ВСУ отказались выходить на поле боя в Запорожской области сайт президента Украины

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Военные из 102-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины не захотели выходить на позиции под Гуляйполем, который находится на линии соприкосновения в Запорожской области. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».

«Произошел отказ боевиков из 102-й бригады теробороны ВСУ выполнять приказы по выдвижению на позиции под Гуляйполем. Там должны были оборудовать огневые точки и опорные пункты», — сказал он.

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По его словам, 102-я бригада ранее стояла во второй линии, а на первой разместились мобилизованные из подконтрольной Украине части Запорожской области.

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«Они сказали, что пусть это делают запорожские, пусть они тут умирают, почему мы это должны делать. Мы во втором ряду стоим и контролируем», — добавил Рогов.

Он отметил, что эта бригада получила название в честь гауптмана Дмитро Витовкого (офицера галицийских нацформирований в составе армии Австро-Венгерской империи — прим. ред.). Утром 24 января Рогов заявил, что российские силы смогли вскрыть позиции украинских националистов во время наступательных действий в Запорожской области

Ранее член ВГА Запорожской области сообщал, что по крайней мере несколько десятков бойцов из состава сил территориальной обороны ВСУ, которых мобилизовали в Запорожье, перешли на сторону ВС России с середины декабря.