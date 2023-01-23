Эксклюзив 23 января 2023, 12:05 🐇 Одним выстрелом — нескольких зайцев. Польша нашла способ выгодно избавиться от украинских мигрантов Публицист Новоселов: Польша нашла способ избавиться от украинских мигрантов Жители Украины на железнодорожном вокзале в Пшемысле, прибывшие в Польшу из Львова / РИА «Новости»

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Украинские иммигранты начали массово появляться в Европе задолго до российской спецоперации. Экономические «таланты» украинского правительства после 2014 года разрушили промышленность и лишили миллионы людей возможности жить и работать на родине. Миллионы поехали за рубеж: восточные украинцы в основном выбирали Россию, западные — Европу. Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» рассказал, как сегодня обстоят дела с украинскими беженцами и какими способам в ЕС хотят от них избавиться.

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Далее — прямая речь.

Естественно, многие переселенцы с Украины просто хотели жить на европейские пособия, но европейцы превратили их в дешевую рабочую силу. В Польше оказалось больше всего этих современных крепостных, которые работали за гроши, не имея другого выбора.

Однако, когда Россия начала специальную военную операцию, через границу ринулись целые орды украинцев в надежде на лучшую жизнь и хорошее обращение. Волна мигрантов захлестнула всю Европу — и Западную, и Восточную.

В течение нескольких месяцев европейские власти действительно субсидировали беженцев, но к осени им стало очевидно, что украинцы — лишь обуза, особой пользы от них нет. Социальная система оказалась перегружена, местное население начало выражать недовольство. По всему ЕС пошли общественные дискуссии о том, как лучше всего избавиться от надоедливых гостей.

В Польше украинцев было больше всего, и жителям они порядком надоели. Именно присутствие большого числа уроженцев Украины стало причиной, по которой поляки не особо горят энтузиазмом по поводу идеи возвращения бывших территорий, которую продвигают определенные силы в стране. Естественно, поляки не возражают против приобретения новых земель, а вот население этих земель их совершенно не устраивает. Жить в одной стране с бандеровцами они не очень-то хотят.

Жители Украины на железнодорожном вокзале в Пшемысле, прибывшие в Польшу из Львова / РИА «Новости»

Генерал Вальдемар Скшипчак, командовавший Сухопутными войсками Польши в 2006-2009 годах, предложил провести мобилизацию среди украинских граждан в Европе.

«Нам нужно начать обучать новые формирования для ВСУ вместе с НАТО — в Польше, Германии, Франции и других странах. Мы можем мобилизовать граждан Украины, находящихся в наших странах, обучить их по нашим стандартам и отправить на фронт», — заявил Скшипчак.

По словам генерала, ВСУ испытывают серьезную нехватку людских ресурсов из-за большого числа беженцев и сложно восполнить эти ресурсы. «Этим способом, который проверили еще во времена Второй мировой, мы сможем помочь Украине делами, а не пустой передачей денег и оружия», — добавил Скшипчак.

Похоже, поляки все-таки нашли способ с выгодой избавиться от назойливых гостей. Утилизировав их как пушечное мясо, они решат сразу несколько задач: «ослабят» Россию, сократят собственные потери и приблизят исполнение польской мечты — возвращение своих бывших территорий Западной Украины без неподходящих жителей.

Но непонятно, что имел в виду польский генерал, ссылаясь на опыт Второй мировой. Может быть, УПА*? Тогда ему стоило бы перечитать исторические источники и вспомнить, какие зверства по отношению к полякам творила эта самая УПА*.

*УПА — боевое крыло Организации украинских националистов. Эти экстремистские организации запрещены в России.