Мир 19 января 2023, 10:06 «Стреляют в спину своим». Российский офицер рассказал о заградотрядах ВСУ Командир группы «Викинг» рассказал о заградотрядах в рядах ВСУ РИА «Новости»

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ВСУ пытаются бороться с проблемой бегства, создавая заградотряды из националистов. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал командир группы «Викинг».

«Они понимают, что у них „спина прикрыта“ их же заградотрядами… Опять же, где нацбатальоны, да, они стреляют в спину своим», — сказал собеседник агентства.

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Офицер также рассказал об эффективных методах борьбы с противником. По его словам, окружение является более оптимальный способом, чем штурм в лоб.

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«Методика котлов имеет место. <...> Окружили, раскатали», — сказал офицер.

После полного освобождения Соледара 12 января в Минобороны РФ заявили, что взятие города позволит отрезать пути снабжения остатков подразделений ВСУ в Артемовске и взять их в котел.