Мир 20 января 2023, 06:19 Десятки украинских солдат с середины декабря сдались в плен в Запорожской области Член главсовета Рогов: десятки солдат ВСУ в Запорожской области перешли на сторону России РИА «Новости»

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С середины декабря увеличилось число украинских бойцов, которые перешли в Запорожской области на сторону России. Десятки человек сдались и, если не совершили военных преступлений, присоединились к мирным жителям или военным, рассказал ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Резко увеличилось число переходов с середины декабря. Речь идет как минимум о нескольких десятках переходов», — сказал он.

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Владимир Рогов уточнил, что это солдаты территориальной обороны и Вооруженных сил Украины, которых призвали силой. Они не хотели воевать, поэтому решили сдаться. Каждого тщательно проверяют и, если не находят доказательств их причастности к военным преступлениям, дают вернуться к обычной жизни. Но некоторые, по его словам, идут сражаться на стороне Запорожской области.

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Российские войска перешли в наступление около запорожского города Орехов, который находится под контролем ВСУ. По словам Владимира Рогова, им удалось удержать уже занятые позиции и освободить новые территории.