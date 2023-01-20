Мир 20 января 2023, 18:44 Немецкая разведка доложила о трехзначных потерях ВСУ под Артемовском Spiegel: разведка Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском РИА «Новости»

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Потери Вооруженных сил Украины в боях за Артемовск приблизились к трехзначному числу военнослужащих в день. Об это сказано в докладе Федеральной разведывательной службы Германии (BND), сообщило издание Der Spiegel.

«То, что смогли сообщить спецслужбы, вызывает тревогу: на фронте под Артемовском украинцы сейчас несут огромные потери», — сказано в публикации.

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Отмечается, что на брифинге BND озвучили трехзначные числа погибающих за сутки. Представители спецслужб уверены, что падение Артемовска негативно повлияет на всю линию украинской обороны. Авторы публикации упомянули в этом контексте о требованиях Украины к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу отправить в зону боевых действий танки Leopard.

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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что в ближайшее время Артемовск окажется в окружении российских сил. Освобождение села Клещеевки позволило ситуации вокруг города выйти на новый уровень.

По данным Минобороны России, добровольцы штурмовых отрядов взяли Клещеевку под контроль при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа.