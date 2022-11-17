Эксклюзив 17 ноября 2022, 19:57 «Творится беспредел». Расправы бойцов ВСУ над сослуживцами назвали нормой для Украины Аналитик Сивков: ВСУ совершили военное преступление, расстреляв сослуживцев

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Бойцы ВСУ расстреляли пятерых сослуживцев для устрашения остальных. Военный и политический аналитик, действительный академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с «360» заявил, что такое поведение стало нормой для украинской армии.

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Далее — прямая речь.

Раньше такие факты [расправ] были, об этом хорошо известно. Более того, это было известно еще в период с 2014 по 2022 год — в течение восьми лет.

Факты о том, нацисты расстреливали военнослужащих ВСУ, поступали постоянно. Это нормальная практика для армии Украины. То, что сегодня сообщили об этом, — не что-то исключительное.

То, что там творится беспредел, и людей заставляют идти в бой под угрозой расстрела — тоже хорошо известная вещь.

Просто это говорит о том, что моральный дух основной части Вооруженных сил Украины невысок, а главным стимулом, который заставляет их вести боевые действия и идти в бой, стало наличие заградотрядов, которые созданы преимущественно из украинских нацистов или польских наемников.

В принципе, это можно считать военным преступлением, поскольку это бессудная расправа.

В любом случае должен был быть трибунал, после чего конкретных виновных должны были выявить и приговорить к расстрелу. Так было бы по закону.