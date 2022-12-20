Эксклюзив 20 декабря 2022, 20:47 Падение боевого духа ВСУ. Солдаты не хотят погибать за надменность Зеленского и нацистские мечты Публицист Новоселов: рост дезертирства и падение боевого духа — признаки скорого краха ВСУ Офис президента Украины

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Украинский генерал призвал президента Владимира Зеленского подписать закон об ужесточении наказания за неповиновение приказам и дезертирство в армии. Ни власти, ни военные не готовы признать, что Украина давно проиграла. Об этом в эксклюзивной колонке для «360» рассказал публицист Иван Новоселов.

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Далее — прямая речь.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видеообращение к Зеленскому, в котором призывает ужесточить наказание за неподчинение приказам и дезертирство в ВСУ. По его словам, это превращается в серьезную проблему, войска вынуждены заменять на фронте подразделения с низким боевым духом, что влечет за собой территориальные потери и рост потерь живой силы.

Похоже, армия Украины не может больше игнорировать непрерывное падение боевого духа частей и призывает к самым жестким мерам против тех солдат, которые не хотят погибать за надменность президента и нацистские мечты.

Украина провела несколько волн мобилизации для восполнения огромных потерь ВСУ плохо обученными новобранцами. Новая тактика Вооруженных сил России, нацеленная на перемалывание живой силы противника, принесла свои результаты, и даже зомбированные пропагандой новобранцы начинают трезветь перед лицом неминуемой гибели.

По мере снижения качества военнослужащих ВСУ украинская тактика постоянной отправки подкреплений на безнадежные оборонительные позиции влечет за собой все большие потери. Однако ни генералы ВСУ, ни Зеленский с его окружением не готовы признать реальность: Украина давно проиграла.

Элитные нацистские батальоны и наемники стараются избегать боевых потерь и обычно выступают в качестве заградотрядов, принуждая новобранцев с Восточной Украины воевать против их желания.

Почему киевский режим прибегает к такой тактике? Потому что им нужно показывать спонсорам картинку успехов и убедить Запад в несокрушимости украинской обороны. Их главная цель — уже давно не победа, а выманить как можно больше финансовой и военной помощи. Они готовы пожертвовать любым числом украинцев ради достижения этого.

Тем более выбор жертв далеко не случаен. Последние волны мобилизации в основном проводили на востоке и юге Украины, где традиционно преобладает русскоязычное население. Это служит еще одной цели киевского режима — уничтожить всю потенциальную оппозицию.

Постоянная промывка мозгов русскоязычных украинцев принесла плоды, но Зеленский со своей хунтой все еще опасается, что они когда-нибудь очнутся и увидят правду. Именно поэтому восточных украинцев отправляют на смерть. Чем больше смертей, тем ниже вероятность внутренних беспорядков и тем больше семян ненависти между русским и украинским народами.

Даже в момент своего поражения русофобы делают все возможное, чтобы ослабить пророссийские настроения и предотвратить неизбежное расширение Русского мира. Их пропаганда продолжает обвинять Россию во всех смертных грехах, хотя солдат на смерть отправляет не Россия. Она дала украинцам достаточно времени, чтобы понять, кто их настоящие враги.

Русскоязычная Украина действительно оказалась в печальной ситуации, но это не означает, что Россия должна сдерживаться. Напротив, давление нужно усиливать. Рост дезертирства и падение боевого духа — хорошие признаки скорого развала обороны ВСУ, и с каждым днем их крушение становится все ближе.

Российские удары по группам иностранных наемников тоже приносят результаты. После бегства наемников боевой дух упадет до нуля. И уже ничто не поможет киевскому режиму предотвратить окончательную победу России.