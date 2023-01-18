Спецоперация 18 января 2023, 15:39 Потери ВСУ в Соледаре оценили в «тысячи боевиков» Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ВСУ потеряли «тысячи боевиков» в боях за Соледар РИА «Новости»

Читать 360tv в

Потери ВСУ, которые они понесли при освобождении российскими военными Соледара, исчисляются тысячами боевиков. Об этом временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире Первого канала.

Конкретных цифр он приводить не стал, заметив, что за городом бои продолжаются с участием ЧВК «Вагнер».

Реклама

«Это тысячи, тысячи, тысячи боевиков, которые направлялись, чтобы удержать позиции, в частности Соледар», — пояснил Пушилин.

Реклама

По его словам, после взятия под контроль железнодорожной станции Соль основные пути снабжения ВСУ по направлению Артемовск — Северск оказались перерезаны.

Противник, добавил врио главы ДНР, тоже не сможет подсчитать понесенные потери.

Ранее Пушилин отметил, что в плен в Соледаре взяли иностранных наемников. Власти Украины информацию о наличии иностранцев в рядах ВСУ всячески скрывают.