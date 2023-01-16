16 января 2023, 05:10
Наемники в Соледаре использовали мобилизованных украинцев как пушечное мясо
Пленный солдат ВСУ: в Соледаре много наемников, украинцев использовали как пушечное мясо
В районе Соледара за Украину воюет много наемников, заявил пленный украинский солдат в беседе с РИА «Новости». Мобилизованных украинцев они использовали как пушечное мясо.
«Они спецы, но когда им раз навалят, они сразу нас бросают на мясо, а сами бегут с ВСУшниками», — рассказал пленный украинец.
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На вопрос, много ли в районе Соледара наемников, собеседник агентства честно признался, что очень много. В том числе и военных США.
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Украинские военнослужащие подтвердили, что оставили город Соледар в Донецкой Народной Республике. Россияне заняли промзону у рудника № 7, которую ранее удерживали ВСУ, заявил украинский командир с позывным «Мадьяр».
При зачистке города российские военные нашли спрятавшихся солдат ВСУ. Украинских боевиков обнаруживали на чердаках, промышленных помещениях, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай.
ВСУ
Соледар
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