Эксклюзив 24 января 2023, 19:28 Повестки «под дулом автомата». Украина проводит насильственную мобилизацию Военный эксперт Клинцевич: насильно призванные украинцы сдаются при первой возможности Telegram

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Украинские власти насильно вручают повестки в Херсоне, буквально «под дулом автомата», заявил врио губернатора области Владимир Сальдо. Тем временем в Одессе молодых людей «госпитализируют» в ряды ВСУ на машине скорой помощи, где вместо санитаров прячутся люди в военной форме. Дело дошло до того, что мужчины переодеваются в женскую одежду, чтобы не попасть в зону боевых действий. Лидер Российского союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал «360», что люди, призванные таким образом в ВСУ, сдаются при первой возможности.

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Далее — прямая речь.

Зачем неподготовленные люди в ВСУ

От такого солдата толку не будет. Сегодня выстроили некую схему, когда ставят людей в положение, при котором у них ничего не остается, как пытаться защищать [страну]. В чем суть: неподготовленных отловленных резервистов призывают, привозят и ставят на передний край, дают оружие.

Сзади стоят, как правило, иностранцы и националистические батальоны, сформированные из представителей западных областей Украины. А «пушечное мясо» находится на передовых.

Если они (насильно призванные — прим. ред.) не будут сражаться и попытаются уйти или убежать, их просто расстреляют свои. Ничего другого им не остается, кроме как пытаться вести какие-то бои, иногда даже достаточно эффективно.

Это кощунственное, нечеловеческое отношение к солдату, которое навязано извне. Наймиты, получающие деньги, имеющие интерес, проводят эксперимент с украинским народом.

Так или иначе эта информация, в том числе из наших источников, доходит на Украину. Вне всякого сомнения, глубоко прошитое гражданское общество этой страны начинает задумываться, что они (украинцы — прим. ред.) жертвы, что их используют.

Насильно призванные сдаются в первых рядах

[Призванные насильно] солдаты при малейшей возможности обязательно поднимут руки и сдадутся, потому что знают: взяв в плен, русские накормят, полечат и отправят домой. Думаю, чем дольше будет продолжаться такая мобилизация, тем будет все меньше и меньше толку.

Это происходит по всей Украине. Критический предел нанятых и мобилизованных людей, которые хоть как-то были мотивированы, закончился.

Они же видят, что растет число без вести пропавших, на Украине их уже примерно 500 тысяч. Об этих числах никто не говорит.

Личный состав Украины — убитый, перемолотый в боевых действиях — даже не убирают, не хоронят на местах. Такое отношение украинского руководства к своей армии и солдатам. Это большая трагедия, наша русская трагедия, из-за которой у меня сердце кровью обливается, когда понимаю, какие же подонки командуют ВСУ и до чего довели людей.