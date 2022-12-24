Эксклюзив 24 декабря 2022, 20:52 Массовое дезертирство в рядах ВСУ увеличило число иностранных наемников Военный эксперт Насонов: дезертирство в рядах ВСУ увеличило число иностранных наемников Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Российские войска в ходе наступления ликвидировали сводную тактическую группу иностранных наемников в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР. В беседе с «360» военный эксперт Роман Насонов объяснил увеличившееся количество наемников в рядах ВСУ.

По его словам, в рядах Вооруженных сил Украины наблюдается массовое дезертирство, поэтому их уже напрямую укрепляют теми подразделениями, которые еще сохраняют морально-боевой дух. Речь идет о наемниках.

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«Они не смогли устоять перед ударом наших штурмовых подразделений. Их оттуда выбили и уничтожили», — подчеркнул эксперт.

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Он обратил внимание, что сейчас на Украине наблюдается рост числа наемников из других стран.

«Там сформировалась некая система комплектования призыва организаций — их в течение восьми часов готовы принимать на службу. Получается, что никаких сложностей с этим нет. К тому же на Украине сейчас не хватает своих подготовленных специалистов, поэтому они используют наемные подразделения в полном объеме», — резюмировал Насонов.

По данным Минобороны РФ, потери Украины за сутки на Донецком направлении составили до 60 украинских военнослужащих и наемников. Армейская авиация и артиллерия ударила по подразделению около населенного пункта Водяное, уничтожив порядка 40 бойцов ВСУ.