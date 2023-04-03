Криминал 03 апреля 2023, 18:53 Ходила на митинги и готовилась к теракту. Что известно о подозреваемой в убийстве Владлена Татарского Главное о Дарье Треповой, которую подозревают в причастности к гибели Владлена Татарского Соцсети

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В причастности к убийству военкора Владлена Татарского, который погиб 2 апреля при взрыве кафе в Санкт-Петербурге, подозревают 26-летнюю Дарью Трепову. Девушку уже задержали: она призналась, что принесла на встречу с убитым статуэтку с СВУ, но вину не признала. Россиянка утверждает, что ее подставили. «360» собрал все, что известно о Треповой и о том, как она готовилась к теракту.

Взрыв в кафе на Университетской набережной произошел около 18:15 2 апреля. В это время внутри проходила встреча с Владленом Татарским — известным блогером и военным корреспондентом, настоящее имя которого Максим Фомин.

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В результате взрыва он погиб, еще 32 человека пострадали. Некоторые раненые до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Разрушенное кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв / РИА «Новости»

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом, но впоследствии, «исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий» переквалифицировал его на третью часть статьи 205 «Террористический акт».

Согласно основной версии, в кафе взорвалась статуэтка, которую подарили Татарскому во время встречи. Правоохранительные органы утром 3 апреля задержали подозреваемую — жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову.

«Установлено, что она (Дарья Трепова — прим. ред.) придерживается оппозиционных взглядов и является сторонницей запрещенного в России Фонда борьбы с коррупцией. У следствия также имеются данные, что планирование и организация этого преступления осуществлялись с территории Украины. Следственный комитет России устанавливает всю цепочку лиц, причастных к преступлению, — от исполнителей до заказчиков», — сообщили в СК.

Дарья Трепова / Соцсети

Участники встречи с военкором отметили, что Трепова не вызывала особых подозрений — в том числе у самого Фомина, который с ней заговорил.

Она принесла с собой коробку, где лежала статуэтка — военкор пошутил и даже предложил проверить, есть ли внутри бомба.

Как уточнил Telegram-канала Baza, бомбу в статуэтке мог активировать один из сообщников Треповой. Источник в силовых структурах рассказал порталу, что предполагаемую преступницу могли «вести» сразу несколько людей, чтобы в нужный момент привести в действие взрывное устройство.

Сейчас следователи проверяют всех участников мероприятия, а также номера телефонов, активные в зоне кафе в момент взрыва.

Telegram-канал Shot написал, что в Петербург бюст с бомбой внутри Дарья привезла на машине несколько дней назад. Причем она якобы была уверена, что там находится прослушка.

«По нашим данным, Дарья заявила, что перед ней поставили задачу сблизиться с Татарским, чтобы в дальнейшем его завербовать, а затем передали ей тот самый бюст. По словам девушки, куратор сообщил ей, что внутри прослушивающее устройство», — отмечается в материале СМИ.

Дарья Трепова / «ВКонтакте»

В книжной лавке-лектории «Листва», где бывал военкор, рассказали, что подозреваемая «проводила разведку», посещала их мероприятия и пыталась втереться в доверие.

«Убийца не просто так сказала перед терактом, что она „из Листвы“, она действительно отбивала пороги лавки, но не питерской, а московской. Придя в „Листву“ 3 марта, она представилась Настей (также называл ее в „Киберфронте“ и Владлен). Вела себя активно, фоткалась с разными углами, общалась с продавцом, хвасталась ему своим z-каналом. Долго листала книги Татарского, купила два шоппера, потрогала косоворотки. <…> Канал создан в 2021 году, но z-патриотическим становится только в декабре 2022. С этого момента на нем выходят тугие посты в поддержку СВО, репосты из Листвы. Вероятно, именно тогда Дарья и начинает активно готовиться к теракту», — объяснили в «Листве».

Кто такая Дарья Трепова

Дарья родилась в Санкт-Петербурге в 1997 году. Отец умер, когда она училась в школе, а мать снова вышла замуж и родила, писал mk.ru.

В школе она была отличницей, в 2015-м выпустилась из 408-го лицея Пушкинского района с золотой медалью и отличными результатами ЕГЭ. Девушка поступила в СПбГУ на медицинский факультет, однако на пятом курсе ее отчислили.

Трепова бросила учебу в 2019 году по собственному желанию, подчеркнули представители университета.

Соцсети

Какое-то время она работала в стоматологических клиниках. Затем заинтересовалась дизайном одежды, но не смогла заработать на своем увлечении и стала администратором в магазине винтажных вещей.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», Трепова увлекалась феминизмом и отстаивала взгляды сексуальных меньшинств. Знакомые девушки рассказали СМИ, что Дарья жила скромно.

Вскоре после начала спецоперации на Украине она уехала в Грузию, но спустя полгода вернулась, потому что кончились деньги, отмечал mk.ru.

Соцсети

Последние несколько месяцев Дарья жила в Москве, а в Петербург вернулась в конце марта. Сразу сняла квартиру недалеко от кафе, в котором произошел взрыв.

Друзьям Трепова говорила, что нашла работу — «на неких украинских журналистов», уточнил «Mash на Мойке». Она получала задания, которые выполняла их за деньги. В основном эти задачи были связаны с передачей посылок, утверждала девушка.

В 2022 году Трепова участвовала в несанкционированной акции, куда пришли около 300 человек. Мероприятие не только прошло с нарушением санитарных норм, которые вводили из-за пандемии, но и мешало движению транспорта. За эти нарушения Дарью задержали — ей дали 10 суток административного ареста.

Семья Дарьи Треповой

Задержанная россиянка замужем за Дмитрием Рыловым, членом незарегистрированной Либертарианской партии Дмитрием Рыловым. Его подозревали в соучастии в преступлении, но в партии сказали, что мужчина покинул Россию с начала спецоперации.

«Член ЛПР Дмитрий Рылов уже длительное время находится за границей и, по его словам, не имеет никакого отношения к предполагаемым действиям Дарьи», — отметили в ЛПР, добавив, что сама Дарья в их партии не состоит.

Некоторые СМИ писали, что молодые люди расписались «чисто по приколу». Они не жили вместе и не играли пышную свадьбу, зато вместе ходили на митинги после начала СВО.

Вечером 2 апреля следователи провели обыск в квартире Треповой. Он продлился почти всю ночь. Сестру Дарьи увезли на допрос, сообщил источник «360».

Искали более 100 силовиков

Трепову удалось задержать утром 3 апреля. При этом, по данным Telegram-канала Shot, силовики вычислили ее местонахождение еще ночью, но решили провести операцию позднее. За это время они искали дополнительную информацию и устанавливали круг сообщников.

Девушка пыталась запутать следы: купила билет на самолет (по некоторым данным, в Узбекистан), однако в аэропорт не приехала. Вместо этого переоделась в квартире рядом со станцией метро «Василеостровская», затем планировала переждать в другом арендованном жилье. Чтобы добраться туда, она сменила как минимум четыре такси.

Правоохранители обнаружили подозреваемую в квартире у станции метро «Парнас» — именно ее она сняла, когда прибыла в Петербург. Адрес вычислили благодаря камерам видеонаблюдения: они показали, что Трепова вернулась в квартиру примерно в 23:00 2 апреля.

Квартира, в которой задержали Дарью Трепову / Соцсети Квартира, в которой задержали Дарью Трепову / Соцсети Квартира, в которой задержали Дарью Трепову / Соцсети Квартира, в которой задержали Дарью Трепову / Соцсети

Во время задержания 25-этажный дом заняли более 100 силовиков. Жильцов впускали и выпускали только с сопровождением, а также проверяли у них документы.

Вскоре приехали кинологи с собаками — они осмотрели жилье на предмет наличия взрывчатых веществ.

Заявила о подставе, но сменила образ

По словам источника, когда Дарья увидела сотрудников правоохранительных органов, она рассмеялась и заявила, что ее подставили. Следственный комитет опубликовали первые кадры задержания девушки: судя по всему, она обрезала волосы, чтобы сменить образ.

Трепова уже дала первые показания. Она призналась, что принесла в кафе статуэтку, которая взорвалась.

Когда задержанную спросили, кто именно дал ей эту статуэтку, Дарья заявила, что расскажет об этом позже.

СМИ сообщили, что сделать статуэтку могли в скульптурной мастерской, которая находится недалеко от съемной квартиры Треповой. Но там заявили, что не изготавливают подобные вещи.

В то же время, по информации Telegram-канала Shot, Дарью мог завербовать украинский журналист Роман Попков — экс-лидер московского отделения Национал-большевистской партии* Эдуарда Лимонова. По словам подозреваемой, Попков учил ее журналистике и предложил выполнить «задание от знакомого», который оказался агентом Службы безопасности Украины.

Дарью Трепову этапируют в Москву, сообщили журналисты. Меру пресечения изберет Басманный суд.

* Экстремистская организация, запрещенная в России