Эксклюзив 03 апреля 2023, 14:11 Студентка мастерской у квартиры Треповой опровергла изготовление статуэтки с СВУ Студентка скульптурной мастерской в Петербурге опровергла изготовление статуэтки с СВУ

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Рядом со съемной квартирой Дарьи Треповой, которую задержали по подозрению в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга, обнаружили скульптурную мастерскую. По данным СМИ, в ней могли изготовить статуэтку, при взрыве которой погиб военкор Владлен Татарский. Эту информацию опровергла студентка мастерской Светлана в беседе с «360».

«У нас ничего ни желтого, ни золотого не делают», — отметила студентка.

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Она уточнила, что в скульптурной мастерской изготавливают очень твердые материалы, это делается на всеобщем обозрении, и заложить взрывное устройство внутрь изделия практически невозможно.

«Каждый студент ведет свою работу от начала до конца. Если он отливает ее из бронзы, ее отливают отливщики. <…> Студент свою скульптуру постоянно туда-сюда носит», — сказала Светлана.

Женщина призналась, что версия об изготовлении скульптуры «с начинкой» в их мастерской ей показалось очень странной.

«Это, скорее всего, была „фикция“: снаружи оболочка, а внутри что-то заложили. У нас этого не делают. У нас студены делают свои работы», — заключила Светлана.