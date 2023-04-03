Эксклюзив 03 апреля 2023, 14:47 «Спрашивали, кто квартиросъемщик». Жильцы дома в Санкт-Петербурге — о поиске Треповой Петербуржцы рассказали об обходе полицейских в доме на «Парнасе» после задержания Треповой

Читать 360tv в

Подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) задержали в съемной квартире у станции метро «Парнас». Соседи рассказали «360», что никогда не видели девушку. В понедельник правоохранители устроили обход квартир и проверку документов.

Полиция, по словам Людмилы Старыжевой, пришла 3 апреля около 09:30. Правоохранители без объяснения причин попросили показать паспорт и проверили прописку.

Реклама

«В квартиру не заходили — я вынесла паспорт, показала. <…> Кроме паспорта спрашивали, кто квартиросъемщик. У меня — дети, не я», — сказала женщина.

Массовую проверку подтвердил ее сосед. Он сказал, что после 10 часов утра полиция обошла все квартиры. Правоохранители стучали в двери, говорили, что разыскивают человека, и просили предъявить документы. Однако операцию силовиков заметили не все. Женщина из этой же многоэтажки сказала, что не знает о задержании подозреваемой и приезде оперативников. Она никогда не видела Дарью Трепову или ее товарищей.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге прогремел 2 апреля после того, как подозреваемая подарила военкору статуэтку. Девушка попыталась скрыться — купила билет на самолет, но не приехала в аэропорт, переоделась в съемной квартире возле метро «Василеостровская» и сбежала в 25-этажный дом у «Парнаса». В операции по ее поимке участвовали более 100 силовиков. При задержании девушка рассмеялась и сказала, что ее подставили.