Криминал 03 апреля 2023, 12:06 Подозреваемая в убийстве военкора Татарского купила билет на самолет для отвлечения внимания полиции — СМИ Shot: Дарья Трепова хотела спрятаться от следствия на севере Санкт-Петербурга соцсети

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Подарившая военкору Владлену Татарскому (Максиму Фомину) статуэтку со взрывчаткой Дарья Трепова не собиралась улетать из Санкт-Петербурга. Она сменила внешность и купила билет, чтобы направить оперативников по ложному следу, а сама решила спрятаться в квартире на севере Санкт-Петербурга. Об этом рассказал Telegram-канал Shot.

Девушка так и не приехала в аэропорт, несмотря на купленный билет. Полицейские быстро задержали ее благодаря записям с камер видеонаблюдения — подозреваемой не помогла смена образа. Она хотела переждать в квартире на севере Санкт-Петербурга и только потом уехать.

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Фигурантка дела об убийстве общеопасным способом после взрыва ушла в съемную квартиру рядом со станцией метро «Василеостровская», переоделась, а потом укрылась в другом арендованном жилье. Там, по информации канала, ее схватила полиция.

Следком подтвердил задержание Дарьи Треповой, сообщили «Известия». Правоохранители увезли ее на допрос, чтобы выяснить обстоятельства и мотив преступления. Взрыв произошел 2 апреля в кафе на Университетской набережной во время творческой встречи Владлена Татарского. Военкор погиб, более 30 человек получили ранения. Петербуржцы создали возле заведения стихийный мемориал.