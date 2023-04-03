Криминал 03 апреля 2023, 13:18 Многочасовая слежка, 100 силовиков и квартира на «Парнасе». СМИ рассказали, как схватили Дарью Трепову Shot: к задержанию подозреваемой в убийстве военкора Татарского привлекли 100 силовиков

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Местонахождение подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) вычислили ночью, но задержали спустя несколько часов. В операции участвовали более 100 силовиков, рассказал источник Telegram-канала Shot.

Девушку задержали в квартире у станции метро «Парнас» в 20 километрах от кафе — второй из тех, что она сняла для конспирации. До этого Дарья Трепова, по данным источника, переоделась в квартире у станции метро «Василеостровская».

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Квартиру, где она спряталась, вычислили быстро по записям с камер видеонаблюдения. Подозреваемая приехала туда 2 апреля около 23 часов. Задержание решили устроить позднее — сначала при помощи спецсредств собирали дополнительную информацию и пытались вычислить сообщников.

Более 100 силовиков заняли 25-этажный дом. Они разрешали жильцам входить и выходить только с сопровождением. В понедельник в арендованную квартиру ворвались. Увидев силовиков, девушка, по словам источника, рассмеялась и сказала, что ее подставили. В квартире также находился ее знакомый.

Муж Дарьи Треповой сказал, что много месяцев назад переехал в другую страну и не имел отношения к преступлению. Национальный террористический комитет заявил, что убийство военкора спланировали украинские спецслужбы. Взрыв произошел 2 апреля в кафе на Университетской набережной. Подозреваемая на допросе созналась, что передала статуэтку со взрывчаткой. Владлен Татарский погиб, более 30 человек пострадали.