Важное 03 апреля 2023, 11:06 Дарью Трепову задержали по подозрению в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга СК: по подозрению к взрыву в кафе в Санкт-Петербурга задержали Дарью Трепову

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По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудники СК России совместно с оперативными службами задержали Дарью Трепову. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге <…> задержана Дарья Трепова», — уточнили в СК.

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В сообщении указали, что операцию успешно провели сотрудники Следкома совместно с оперативными службами.

Трепову задержали в Петербурге на съемной квартире в Выборгском районе, написало издание «Фонтанка». По данным источника Telegram-канала Shot, Трепова была задержана еще в одном арендованном жилье, куда направилась после «смены образа» от метро Василеостровская.

Ранее автомобиль Volkswagen Polo, на котором подозреваемая могла покинуть кафе в Санкт-Петербурге после взрыва, правоохранители объявили в розыск. Делом о взрыве в кафе занимается центральный аппарат СК России.