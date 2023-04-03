Эксклюзив 03 апреля 2023, 07:28 Сестру подозреваемой в убийстве военкора Татарского увезли на допрос — видео Видео: сестру подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского задержали

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Обыски в квартире подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) в Санкт-Петербурге продолжались почти всю ночь. Ее сестру задержали, рассказал источник «360».

Правоохранители пришли в квартиру, где жила подозреваемая с семьей. Обыски продолжались практически всю ночь, затем из квартиры вывели женщину — по словам источника, сестру подозреваемой. Ее увезли на допрос и задержали.

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Сосед семьи рассказал, что встречал девушку изредка. В квартире жили ее отец, мать и сестра.

«Виделись очень редко, на лестничной клетке, в парадной. В последний раз, может, с полгода назад видел», — сказал он.

Взрыв в «Стрит-баре» на Университетской набережной Санкт-Петербурга прогремел 2 апреля. Следком показал видео с места событий и завел уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. Ранения разной степени тяжести получили посетители кафе. Среди погибших — военкор Владлен Татарский. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат.