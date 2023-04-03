Криминал 03 апреля 2023, 11:57 Задержанная по подозрению в убийстве Татарского заявила, что ее подставили Shot: Задержанная по подозрению в убийстве Татарского Трепова заявила, что ее подставили соцсети

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Дарья Трепова, которую задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, заявила, что ее использовали и подставили. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

«Меня подставили! Меня просто использовали!» — передал собеседник издания первые слова Треповой после задержания.

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Мощный взрыв произошел в одном из кафе Санкт-Петербурга накануне, 2 апреля. Там свой творческий вечер проводил военный корреспондент Владлен Татарский. В какой-то момент к нему подошла девушка и подарила бюст, чуть позже в помещении разорвалась взрывчатка. Вероятно, она находилась в подаренном бюсте.

Утром в понедельник стало известно о задержании Дарьи Треповой, написал RT. Представители правоохранительных органов проведут ее допрос, их главная цель — выяснить мотив преступления.