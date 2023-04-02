Важное 02 апреля 2023, 20:18 Дело об убийстве общеопасным способом возбудили после гибели Татарского в Петербурге СК возбудил дело после гибели Татарского в кафе в Санкт-Петербурге РИА «Новости»

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Уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом возбудили в Санкт-Петербурге после взрыва в кафе на Университетской набережной, сообщили в пресс-службе СК РФ. Жертвой взрыва стал военкор Владлен Татарский, 19 человек получили травмы разной степени тяжести.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Все обстоятельства и детали преступления устанавливаются, подчеркнули в пресс-службе Следственного комитета.

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В ведомстве добавили, что специалисты вместе с оперативными подразделениями принимают все необходимые меры, чтобы установить личности преступников, причастных к случившемуся.

Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов в беседе с «360» заявил, что атака на кафе стала лишним подтверждением террористической сущности режима нынешних украинских властей.