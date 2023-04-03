Общество 03 апреля 2023, 14:00 Кинологи с собаками приехали в квартиру Треповой для поиска взрывчатки Кинологи приехали в квартиру подозреваемой в убийстве Татарского на предмет взрывчатки РИА «Новости»

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Кинологи с собаками приехали в квартиру подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарьи Треповой. Об этом в своем Telegram-канале сообщила «Фонтанка».

Взрывотехники обследуют жилище, где задержали Трепову, на предмет наличия в нем взрывчатых веществ.

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Правоохранительные органы задержали Трепову 3 апреля на съемной квартире. В операции участвовали более 100 силовиков. Местонахождение подозреваемой быстро вычислили, но решили собрать больше информации и пытались вычислить сообщников. Следком подтвердил задержание Дарьи Треповой, сообщили «Известия».

Татарский 2 апреля проводил творческий вечер в одном из кафе Санкт-Петербурга. После того как Трепова вручила ему статуэтку, в помещении произошел взрыв. Журналист погиб на месте, еще более 30 человек пострадали.