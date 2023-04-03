03 апреля 2023, 13:05
Муж Треповой опроверг соучастие в подготовке взрыва в Петербурге
Супруг Треповой заявил о непричастности к взрыву, в котором погиб военкор Татарский
Супруг подозреваемой в убийстве Владлена Татарского Дарьи Треповой, член Либертарианской партии Дмитрий Рылов опроверг свое соучастие в подготовке взрыва в Санкт-Петербурге. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на сообщение партии.
«Член ЛПР Дмитрий Рылов уже длительное время находится за границей и, по его словам, не имеет никакого отношения к предполагаемым действиям Дарьи», — говорится в заявлении партии.
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В ЛПР сообщили, что Трепова не является членом организации и не является ее сторонницей. Либертарианская партия также осудила агрессивное насилие по отношению к гражданским лицам.
Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел вечером 2 апреля. В результате погиб военный корреспондент Владлен Татарский, проводивший там мероприятие.
Утром в понедельник стало известно о задержании Дарьи Треповой, написал RT. Подозреваемая в убийстве Владлена Татарского на допросе заявила, что ее использовали и подставили.
Санкт-Петербург
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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