Общество 03 апреля 2023, 13:35 Подозреваемую в убийстве Татарского арестовывали за незаконную акцию Дарья Трепова была арестована за несанкционированную акцию после начала СВО Пресс-служба МВД

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Дарья Трепова, которую подозревают в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, ранее уже подвергалась аресту. Об этом РИА «Новости» сообщили в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга.

Трепова в феврале 2022 года принимала участие в несанкционированной акции с числом участников более 300 человек. Мероприятие проводилось без соблюдения санитарных норм. Кроме того, оно стало причиной нарушения общественного порядка и мешало передвижению пешеходов и транспорта.

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Суд постановил назначить Треповой за участие в акции 10 суток административного ареста.

Взрыв прогремел в одном из кафе Санкт-Петербурга, где военный корреспондент Владлен Татарский проводил свой творческий вечер. Журналист погиб на месте, еще более 30 человек пострадали. В Национальном антитеррористическом комитете и Кремле случившееся назвали терактом.

МВД показало кадры с допроса подозреваемой к взрыву кафе в Санкт-Петербурге Дарьи Треповой. По словам девушки, она принесла статуэтку, которая потом взорвалась.