Эксклюзив 03 апреля 2023, 01:40 Появились кадры с места обыска в квартире подозреваемой в убийстве Татарского петербурженки Место обыска в квартире у подозреваемой в убийстве военкора Татарского сняли на видео

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Обыски сейчас проходят по месту жительства подозреваемой в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Кадры оперативных действий оказались в распоряжении «360».

Судя по ним, правоохранители пришли с обыском по адресу проживания подозреваемой в убийстве Татарского. По данным телеканала РЕН ТВ, девушка является второй подозреваемой в деле о гибели военкора Владлена Татарского при взрыве в кафе «Стрит-бар».

Также сейчас разыскивается ее муж. Его подозревают в соучастии во взрыве в кафе, где проходила встреча с блогером. Был ли мужчина сам на встрече с Татарским, пока неизвестно.

Первую подозреваемую, подарившую военкору коробку со статуэткой, в которой, предположительно, было взрывное устройство, после взрыва госпитализировали.

Взрыв прогремел в кафе на Университетской набережной 2 апреля. Жертвой преступления стал военный корреспондент Владлен Татарский. По предварительным данным, в кафе сработало взрывное устройство.

Сейчас известно о 30 пострадавших, сообщал ранее Минздрав России. Состояние шести из них врачи оценивают как тяжелое.