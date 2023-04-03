Криминал 03 апреля 2023, 13:25 Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Главное Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга: главное «ВКонтакте»

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Блогер и военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге вечером 2 апреля. Еще 32 человека пострадали, состояние некоторых оценивается как тяжелое. По одной из версий, взрывчатка находилась в статуэтке, которую одна из гостей принесла на встречу и передала Татарскому. Подозреваемую задержали. Все, что известно к этому часу, — в материале «360».

Кто такой Владлен Татарский

Максим Фомин родился в Макеевке в 1982 году. Окончив школу, пошел работать в шахту, а через некоторое время решил заняться бизнесом.

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В 2014 году участвовал в борьбе за независимость Донбасса, получив позывной Профессор. Кроме того, состоял в рядах Народной милиции ЛНР и служил в разведке.

В 2017-м Фомин ушел со службы и решил попробовать себя в журналистике. После начала российской спецоперации на Украине снова попал на передовую: на этот раз — в качестве независимого военкора для своего Telegram-канала и рубрик «Дневной Владлен», «Вечерний Владлен».

Также его знали как автора нескольких книг, в числе которых — автобиография «Бег» и серия рассказов «Медитация».

Владлен Татарский / «ВКонтакте»

Что произошло

Вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной, 25, проходила встреча с Владленом Татарским. Это заведение каждые выходные работает как дискуссионный клуб «Кибер Z фронт», на котором единомышленники обсуждают актуальные события.

Мероприятие началось в 17:00, вход был свободный. Сообщение о взрыве поступило в экстренные службы спустя час после начала встречи — в 18:13.

Афиша мероприятия / «ВКонтакте»

По предварительной информации, взорвался бюст, в котором находилось самодельное взрывное устройство. Статуэтку, изображавшая Татарского в каске, военкору подарила одна из посетительниц мероприятия — в этом подозревают россиянку Дарью Трепову 1997 года рождения.

По данным ТАСС, мощность взрывного устройства превысила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Статуэтка также была начинена поражающими элементами. Активировали взрывчатку, скорее всего, с помощью радиосигнала.

Взрыв произошел на высоте 60 сантиметров от пола, уточнил РБК со ссылкой на источник в МВД. В результате кафе не загорелось, но взрывная волна выбила стекла.

Погиб один человек, им оказался Максим Фомин (Владлен Татарский). Пострадали еще 32 человека.

Состояние восьмерых врачи оценивают как тяжелое, десятерых уже выписали. Остальные находятся в пяти городских стационарах.

РИА «Новости»

В числе раненых — журналистка Татьяна Любина и организатор «Бессмертного полка» в Таллине Сергей Чаулин. Также ранения получила 14-летняя девочка — ее прооперировали, угрозы для жизни нет.

Возле кафе, где погиб военкор, появился стихийный мемориал. Жители Петербурга принесли туда цветы и портрет Фомина.

Убийство было детально спланировано, его готовили заранее, сообщил РБК со ссылкой на источник. Знакомая военкора в беседе с «360» подтвердила, что ему поступали угрозы.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что не причастны к взрыву в кафе.

Задержание Дарьи Треповой

Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом. Руководство МВД поставило ход расследования на контроль.

Позже стало известно, что дело передали в центральный аппарат СК, его контролирует глава ведомства Александр Бастрыкин. Для помощи в расследовании в Санкт-Петербург направили опытных криминалистов.

По данным ТАСС, на причастность к взрыву проверяли всех посетителей кафе. Главную подозреваемую Дарью Трепову объявили в розыск и вскоре задержали.

Предположительно, именно она передала Татарскому бюст, который мог быть начинен взрывчаткой. Однако девушка, как говорят свидетели, представилась Анастасией, а не Дарьей.

Есть вероятность, что Трепова могла не знать о бомбе. По словам источника РИА «Новости», статуэтку осматривали перед тем, как передать ее военкору, а сам Татарский знал девушку — она не раз дарила ему открытки на мероприятиях.

Однако показания очевидцев, которые были в кафе на момент взрыва, сильно разнятся. Одни говорят, что гостья вернулась на свое место, когда подарила Татарскому бюст, и не пыталась спешно покинуть заведение. По словам других, она сразу отсела подальше от сцены, нервничала, а после взрыва ушла из кафе одной из первых.

Трепову задержали на съемной квартире в Петербурге. Telegram-канал Shot со ссылкой на источник отметил, что девушка утверждает, будто ее подставили. Следователи устанавливают мотивы подозреваемой, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что убийство Владлена Татарского не останется безнаказанным.