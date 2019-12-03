Год драконов, героев и самолетов

Уходящий 2019 год был наполнен важными событиями, которые повлияли на обычных людей в разных странах — на их безопасность, передвижения, образ и условия жизни, представления об этом мире. Подводя итоги 2019 года, «360» выбрал 15 самых значимых событий.

Расстрел в Крайстчерче

Вооруженный винтовкой австралиец Брентон Таррант устроил стрельбу в мечети Аль-Нур и транслировал это через приложение Facebok Live 15 марта. Перед нападением он написал манифест, где назвал свои действия терактом против мусульман.

На снятом видео все могли увидеть, как он убивал находящихся в мечети верующих. Через некоторое время стрельба началась в исламском центре Линвуд.

Жертвами нападений стали 50 человек, десятки раненых попали в больницу. Запись эфира Тарранта перезаливали снова, но Facebook заблокировал все.

После задержания австралиец не признал вину, а его преступление воодушевило последователей. В течение всего 2019 года в разных странах мира происходили нападения по образцу Крайстчерча.

Теракты на Шри-Ланке

Серия взрывов прогремела на Шри-Ланке во время празднования католической Пасхи, 21 и 22 апреля. Взрывные устройства привели в действие в трех христианских храмах во время мессы, трех отелях, жилом комплексе и на западе острова. Девятый взрыв прогремел на следующий день. Жертвами стали 290 человек. Пострадали более 500. В ходе расследования полиция страны заявила, что детонацию бомб провели смертники.

Атаки сначала связали с расстрелом в Крайстчерче. Власти предполагали, что это месть европейским туристам за убийство мусульман в Новой Зеландии. Дальнейшее расследование эту связь опровергло.

По подозрению в причастности к взрывам задержали 73 человека. Эти теракты для страны стали первыми за 10 лет после окончания гражданской войны.

Отказ от Boeing 737 Мах

Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта в 60 километрах от Аддис-Абебы через шесть минут после взлета. Погибли 157 пассажиров. Крушение стало вторым для этого типа самолетов за пять месяцев. В конце октября 2018 года Boeing 737 Max 8 потерпел крушение, вылетев из Джакарты.

После второй катастрофы от использования Boeing 737 Мах отказались ведущие авиакомпании мира, а 40 стран за 2019 год запретили пролет самолетов над своей территорией. Российские перевозчики, которые ожидали поставок новых бортов от Boeing, приостановили сделки. В компании пообещали найти причину крушений и исправить ее.

Обратная сторона Луны

Одной тайной для человечества стало меньше. 11 января Китай смог посадить на обратной стороне Луны космический зонд «Чанъэ-4», который сфотографировал окружающее пространство и отправил снимок на Землю. Так в 2019 году стало известно, как выглядит постоянно скрытая обратная сторона естественного спутника нашей планеты.

Кроме того, на борту посадочного модуля находились семена растений, которые после посадки на Луну полили водой. В результате проросло одно из семечек хлопка.

Акции протеста

Этот год запомнится массовыми протестами в разных странах. Самые крупные произошли в Венесуэле и Гонконге. Латиноамериканскую страну разделило двоевластие. 23 января спикер парламента Гуайдо назвал последние выборы незаконными и объявил, что сам будет управлять страной. Все переросло в столкновения между сторонниками оппозиции и властями.

Жители Гонконга вышли на улицу 9 июня, протестуя против принятия закона о выдаче разыскиваемых лиц материковому Китаю. Власти отозвали документ, но протесты продолжаются до сих пор. Часть акций началась с повышения цен.

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В Ираке с 1 октября, после подорожания топлива, начались беспорядки, а 18 октября в Чили молодежь вышла на улицы после новых цен на метро. Акции протеста в Москве начались 14 июля, когда кандидаты от оппозиции не смогли собрать необходимого количества подписей для выдвижения на выборы в Мосгордуму и призвали сторонников выйти на улицы.

Отставка Назарбаева

Управлявший Казахстаном почти 30 лет Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил о своей отставке в эфире национального телевидения. Его заявление стало полной неожиданностью практически для всего мира. Однако сам уходящий лидер заявил, что готовился к этому событию на протяжении трех лет.

Преемником стал председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сам Назарбаев остался во главе Совбеза страны и сохранил титул лидера нации. Столицу Казахстана в честь ушедшего лидера переименовали в Нур-Султан.

Арест Ассанжа

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне от уголовного преследования в 2012 году. Вряд ли тогда он представлял, что останется там на семь лет. В 2019 году власти латиноамериканской страны отказали ему в политическом убежище, и 11 апреля британская полиция силой вывела Ассанжа из здания. Это задержание стало настолько неожиданным, что журналисты мировых СМИ не успели подготовиться и заснять его. Единственной, кому это удалось, стала съемочная группа RT.

Суд признал основателя WikiLeaks нарушившим условия освобождения и отправил его за в тюрьму Belmarsh Prison. Сейчас решается его судьба: если Ассанжа выдадут США, он может быть приговорен к смертной казни.

Пожар в Нотр-Даме

Собор Парижской Богоматери загорелся в столице Франции 15 апреля. Весь мир в режиме реального времени следил, как огонь уничтожает знаменитый храм. Парижане молились на улицах, стоя на коленях.

Пожар удалось потушить. Позднее стало понятно, что огонь не тронул древние стены собора. Пострадали только крыша и убранство середины XIX века. Все сокровища, хранившиеся в Нотр-Даме, спасли. До окончательного восстановления здания они останутся в Лувре. Расследование причин возникновения огня до сих пор продолжается.

Зеленский — президент Украины

Украина выбрала нового президента 21 апреля. Новым лидером страны стал комик и актер Владимир Зеленский, ранее игравший в российских комедиях и выступавший в КВН в Москве.

Петр Порошенко до последнего пытался пойти на второй срок. Перед вторым туром они с соперником должны были встретиться на дебатах. Владимир Зеленский предложил сначала сдать кровь, чтобы «доказать избирателям, что они не алкоголики и не наркоманы». Порошенко же настоял на том, что дебаты должны пройти на киевском стадионе «Олимпийский».

Встреча и спор двух конкурентов прошли за день до голосования во втором туре. По итогам Зеленский стал безусловными лидером. За него отдали свои голоса более 70% жителей Украины.

Финал «Игры престолов» и успех «Чернобыля»

19 мая 2019 года закончился хит HBO — сериал «Игра престолов», за которым зрители следили восемь лет. Снятая по серии книг «Песнь Льда и Пламени» сага стала культурным феноменом. Политические интриги, масштабные битвы, внезапные убийства полюбившихся героев, откровенные сцены — все это в мире с драконами и злом, приход которого все ждали.

Но последние сезоны опередили книги, и часть зрителей осталась недовольна развитием истории. Финал сериала разочаровал многих фанатов. Они потребовали переснять все последние серии.

Спорный финал своего самого успешного детища HBO сгладил, выпустив мини-сериал «Чернобыль». История катастрофы 1986 года настолько впечатлила зрителей, что в зону отчуждения вокруг Припяти потянулись вереницы туристов. Впрочем, в России сериал критиковали за неточное изображение событий и стереотипное представление о Советском Союзе.

Чудо на кукурузном поле — посадка А321 в Подмосковье

Источник фото: телеканал «360»

«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» — эта фраза стала мемом после посадки самолета А321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье 15 августа. Сразу после взлета в двигатели лайнера попали птицы. Пилоты посадили самолет с полными баками и без выпущенных шасси на кукурузное поле. Все 226 пассажиров и семеро членов экипажа остались живы. Случившееся назвали чудом.

Капитану экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоили звания героев России. Бортпроводники получили ордена мужества. Самолет с поля увозили по частям.

Обмен задержанными между Россией и Украиной

Вопрос обмена задержанными стал одной из тем первого телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, который прошел 12 июля. Менее чем через два месяца, 7 сентября, произошел обмен по формуле «35 на 35».

Москва передала Киеву задержанных за нарушение границы в Керченском проливе моряков военных кораблей и режиссера Олега Сенцова. С Украины в Россию прилетели журналист Кирилл Вышинский и бывший командир бригады противовоздушной обороны ДНР Владимир Цемах.

Это стало первым шагом к налаживанию отношений между двумя странами. После Киев примет формулу Штайнмайера и отведет свои войска в Донбассе.

«Джокер»

7 сентября жюри Венецианского кинофестиваля отдало главный приз — «Золотого льва» - фильму Тодда Филлипса «Джокер». Впервые фильм с героем комикса стал победителем столь крупного мирового фестиваля кино. Это было только начало успеха картины. После будут рекордные сборы в прокате для фильма категории R.

«Джокер» Тодда Филлипса покорил не только поклонников кинокомиксов, но и любителей авторских фильмов. История неудачника, который восстает против несправедливого мира и незаметно вовлекает в свою борьбу остальных, стала хитом проката.

Премьеру сопровождали скандалы: власти США подозревали, что у героя появятся подражатели. Во время показов около кинотеатров дежурила полиция, некоторые сеансы оказались сорваны неадекватными зрителями.

В то же время сцена танца главного героя на лестнице стала культовой, а к реальному месту потянулись туристы.

Грета Тунберг

«Вы украли мои мечты и детство», — заявила шведская школьница Грета Тунберг на заседании Генеральной ассамблеи ООН, которое прошло 24 сентября. Страдающая синдромом Аспергера девочка перестала ходить в школу по пятницам. Вместо этого она устраивала пикеты за сохранение климата около парламента Швеции. Вдохновленные шведской ровесницей, к пикетам начали присоединяться школьники из других стран.

Самые крупные «школьные забастовки за климат» прошли в странах Западной Европы, Канаде, США и Австралии. Грета Тунберг стала культурным феноменом, который обсуждают мировые политики, и ее одинаково любят и ненавидят.

Смерть аль-Багдади

Лидера «Исламского государства»* убивали уже несколько раз, но он возвращался снова и снова. В 2019 году с аль-Багдади действительно было покончено.

Операцию 27 октября провели американские военные, которые заблокировали лидера террористов в пещере, где он взорвал себя при помощи пояса смертника. Подтвердить, что труп действительно принадлежит главному мировому злодею, помог анализ ДНК. Надеяться на то, что террористическая группировка прекратит действовать, не стоит. «Исламское государство»* уже нашло нового лидера.

*«Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая организация.