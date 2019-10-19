Сантьяго в огне. Молодежь столицы Чили устроила погромы из-за новых цен на метро

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил о вводе чрезвычайного положения в столице страны Сантьяго сроком на 15 дней. Причиной стали массовые беспорядки из-за повышения стоимости проезда на метро. «360» собрал все, что известно на данный момент о беспорядках в латиноамериканской стране.

Взрывное повышение стоимости проезда

О введении чрезвычайного положения в Сантьяго президент Чили Себастьян Пинейра объявил в субботу, 19 октября. Ответственным за положение дел в столице он назначил главу службы национальной безопасности генерала Хавьера Итурриага дель Кампо.

В своей речи чилийский лидер отметил, что в течение ближайших 15 дней жители города ограничиваются в правах на свободу передвижения и собраний. Все футбольные матчи, которые должны были пройти в городе отменили.

Причиной столь жестких мер стали вспышки вандализма и насилия со стороны молодежи Сантьяго. Они вышли на улицы после того, как стоимость проезда в метро увеличилась с с 800 до 830 песо в часы пик (71,8 и 74,5 рубля соответственно).

Причиной повышения стала высокая стоимость электроэнергии. Первыми на протест вышли студенты и школьники, которых после поддержали и простые горожане, устроившие на улицах города «марш пустых кастрюль».

Молодежь занималась тем, что просто блокировала движение поездов. «Уклоняйся от платы — это еще один способ сражаться!» — кричали протестующие, когда взяли под контроль несколько станций .

Участники протеста или просто уничтожали терминалы метро или просто проходили через них без оплаты проезда. Руководство перевозчика сообщило, что за последнюю неделю произошло более 200 случаев, когда студенты и старшеклассники ломали барьеры или проходили без оплаты.

В минувшую пятницу акции протеста переросли в беспорядки. Как сообщило агентство Reuters, группа молодежи в черных капюшонах начала поджигать мусор перед входами на станции метро.

На некоторых станциях вандалы просто уничтожали все: разбивали стекла, двери, ломали скамейки.

Беспорядки затронули не только центральные станции, но и на окраинах города.

В город начали вводить войска.

Для того, чтобы остановить хулиганов, военная полиция начала применять слезоточивый газ.

Вандалы переключились на поджоги автобусов.

Начались столкновения военных и протестующей молодежи.

Дочерняя компания итальянского предприятия Enel заявила, что вандалы подожгли многоэтажную корпоративную штаб-квартиру компании.

На появившихся в Сети кадрах видно, как пламя охватило высокое здание. После сняли последствия пожара.

В пятницу власти полностью закрыли все 136 станций метро.

По словам руководства подземки, в эти выходные проехать по ней также невозможно, так как серьезные разрушения на некоторых линиях привели к тому, что проезд на метро стал просто опасным. Ущерб от вандалов оценили в 700 тысяч долларов. Протесты, между тем не утихают.

По данным радиостанции Cooperativa, полиция задержала не меньше 300 человек, а при подавлении беспорядков пострадали 114 полицейских.

Причина не просто в цене на метро

Самой большой проблемой Чили остается финансовое неравенство среди различных слоев населения.

«Именно поэтому любое подорожание становится для чилийского общества очень чувствительным», — об этом заявил представитель левоцентристской оппозиции, представленной в парламенте в беседе с газетой El Mundo.

Издание отмечает, что последние месяцы экономика страны показывает свой самый низкий рост за последние 20 лет, что также не радует население страны. При этом у Чили одни из самых высоких экономических показателей в регионе. Но реальные доходы части населения не растут в отличие от цен.

Президент Пинера заявил, что понимает всю тяжесть ситуации, которая коснулась многих граждан. Он заявил, что обязательно прислушается к их чаяниям и наиболее уязвимые и нуждающиеся слои населения получат посильную помощь. В чем она будет заключаться президент не уточнил.

Однако министр транспорта Глория Хатт уже заявила в беседе с журналистами, что пересмотра новых тарифов не будет. По ее словам, из государственного бюджета покрывается половина эксплуатационных расходов метро.