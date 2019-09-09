Обмен заключенными. Что изменится в отношениях России и Украины

Обмен задержанными между Россией и Украиной прошел успешно. Самолеты с участниками — по 35 с каждой стороны — благополучно приземлились в аэропортах Москвы и Киева 7 сентября. «360» узнал у политологов, как это событие повлияет на отношения между Россией и Украиной и как будут решаться другие спорные вопросы.

Переговоры по обмену задержанными между Россией и Украиной были непростыми: сроки переносились несколько раз. Только в субботу, 7 сентября, стало известно, что два государства смогли договориться и обмен состоялся.

Политологи из России и с Украины по просьбе «360» оценили, как могут развиваться российско-украинские отношения после такого важного шага стран навстречу друг другу.

Сенцов ради Донбасса

Освобождение Россией осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова — это колоссальная уступка Владимиру Зеленскому. На свободу добровольно отпустили человека, который готовил теракты. Москва пошла на такой серьезный шаг, чтобы помочь украинскому лидеру начать двигаться в направлении мирного урегулирования ситуации на востоке страны. Об этом «360» заявил директор Института политических исследований, член общественной палаты РФ Сергей Марков.

«Предполагается, что освобождение довольно большого количества украинских граждан позволит снизить накал антироссийской истерии в украинском обществе и СМИ и тем самым разблокирует возможность Зеленскому идти по пути выполнения Минских соглашений», — пояснил он.

Эксперт добавил, что обмен заключенными и выполнение договоренностей о разведении войск в Донбассе, в трех ключевых местах, позволит Владимиру Зеленскому инициировать новое заседание «нормандской четверки», где он предложит смягчить некоторые пункты Минских соглашений. По словам Маркова, действующий сегодня документ Зеленскому просто не дадут выполнить радикальные националисты.

Но в итоге все это приведет к тому, что в Донбассе может наступить долгожданный мир, который приведет к улучшении взаимоотношений России и Украины, а также России и Евросоюза.

«Появилась хрупкая надежда»

Основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский назвал это событие выдающимся — первым шагом к урегулированию конфликта.

«Первое событие за всю историю кризиса на востоке [Украины]. Этот обмен произошел в особенных обстоятельствах: пришла новая власть, которая взяла на себя обязательства и выполнила их частично хотя бы», — заявил собеседник «360».

Украинский политолог Вадим Карасев заявил, что этот масштабный обмен не идет ни в какое сравнение по своей значимости с предыдущими, которые носили, по его мнению, скорее, гуманитарный характер.

«Этот обмен открывает путь к нормализации двусторонних отношений между Россией и Украиной и сегодня, может быть, и к нормализации внутренней жизни Украины. В такой парадигме мыслит и пытается действовать новая украинская власть.Также состоявшийся обмен открывает путь к реализации Минских соглашений», — поделился размышлениями специалист.

Источник фото: РИА «Новости»

Он напомнил, что один из пунктов протокола, принятого в Минске, заключался в обмене по формуле всех на всех. После выполнения этой части договора можно будет переходить и на разведение сторон в Донбассе на долговременных условиях. Параллельно или после этого может пройти встреча «нормандской четверки» в Париже. И там лидеры России и Украины смогут впервые побеседовать лично.

Российский политолог и правозащитник Алексей Мартынов заявил, что испытывает осторожный оптимизм после случившегося обмена заключенными между двумя странами.

«Это такая хрупкая, осторожная надежда на возможную разблокировку двустороннего диалога между Россией и Украиной», — пояснил он.

Шанс для Зеленского

В том, что заключенные вообще появились, эксперт обвинил бывшего президента Украины Петра Порошенко, который превратил захваченных россиян в заложников и шантажировал их судьбой всех, пытаясь влиять на политические события.

«Новая украинская власть еще ничего не сделала для того, чтобы что-то изменилось. Но вот эти первые шаги для обмена удерживаемыми лицами сегодня состоялись. Ради свободы наших людей российская сторона пошла, чтобы отправить на Украину людей, обвиняемых и осужденных по тяжким обвинениям», — заявил Алексей Мартынов и отметил, что главное заключается в том, что осужденные на Украине россияне вернулись домой.

Свой шанс после обмена, по мнению политолога, получил и украинский лидер Владимир Зеленский, который теперь, опираясь на успех этого события, может начать конструктивный диалог с Россией. В итоге это приведет к тому, что стремление к мирному процессу на Украине сдвинется с мертвой точки.