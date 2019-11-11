Монстр авиации становится чудовищем. Boeing проиграл конкурентам из-за «сырых» самолетов

Boeing надеется до конца года начать поставки печально зарекомендовавших себя 737 MAX, даже если регуляторы не утвердят программу подготовки пилотов. На днях еще у одной их новинки обнаружили проблемы с аварийными кислородными системами. Эксперты отрасли считают, что монстр авиаотрасли так спешил обогнать конкурентов, что в итоге отстал от них.

737 MAX

До конца 2019 года, сообщает The Wall Street Journal, в Boeing надеются возобновить поставки самолетов 737 MAX. В декабре Федеральное управление гражданской авиации (FAA) может снять запрет на полеты этих самолетов. Но корпорация надеется начать отгрузки до того, как пилоты пройдут обучение.

Полеты лайнеров приостановили в марте 2019 года. Этому предшествовали авиакатастрофы 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, где погибли 157 человек, и Lion Air с 189 жертвами. Проблем у модели оказалось много. Например, отсутствовал тренажер для пилотов — они учились летать на планшетах. Перенесли более мощные и габаритные двигатели, нарушившие центровку судна. Из-за этого самолет задирал в полете нос. Для коррекции была разработана программа MCAS. Но и тут вышла незадача: авиакомпаниям, пилотам и техслужбам о ней не сказали. Что в числе прочего и привело к катастрофам.

После запрета полетов авиаперевозчики заявили, что не возобновят эксплуатацию, пока пилоты не пройдут курс обучения. От 737 МАХ начали отказываться. Китайские авиакомпании и вовсе потребовали возместить ущерб за простой самолетов и просрочку передачи купленных лайнеров. Корпорация понесла огромные финансовые потери.

787 Dreamliner

Проблем Boeing добавило заявление бывшего инженера по контролю качества Джона Барнетта. В беседе с «Би-би-си» специалист с 32-летним опытом работы в корпорации рассказал, что при сборке нового 787 Dreamliner из-за экономии времени и спешки рабочие устанавливали нестандартные детали и компоненты, в частности, мусорные баки.

Также он заявил, что пассажиры могут остаться без кислорода, если в кабине произойдет внезапная декомпрессия. Некоторые из установленных в салоне баллонов не подавали газ в маски, когда должны были это делать. По его данным, неисправно около четверти аварийных систем судна. В Boeing наличие проблемы признали, но заявили, что решили этот вопрос с поставщиком.

Проруха на старуху

Авиаэксперт Сергей Крутоусов рассказал «360», что много лет корпорация выводила на рынок полностью проверенные модели. Но в попытке обойти конкурента модели меняют очень часто, что и приводит к крупным техническим недоработкам и экономическим проблемам.

«У американцев наступили тяжелые времена. В принципе, они давно наступили, когда возникла внутренняя конкуренция с Douglas. Потом Dоuglаs неконкурентным способом прикрыли, оставив лишь Воеing производителем гражданской авиации», — рассказал Крутоусов.

Казалось, можно выдохнуть, но тут в острую стадию вошло соперничество с Airbus, в котором европейцы смотрятся выигрышнее. А все потому, напомнил Крутоусов, что европейский концерн появился как бизнес, а не политический проект, и никогда не был связан с военной промышленностью. По его мнению, системные проблемы Boeing будут только нарастать из-за того, что модель развития компании заходит в тупик.

«У меня лично, если выбирать из двух производителей, симпатии к Airbus. Они корректнее относятся к техполитике, вводу в эксплуатацию, сервисным системам. Системы управления Airbus качественнее, на мой взгляд, чем у Воеing», — добавил он.

Жадность в ущерб осторожности

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Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов также считает, что все технические неисправности самолетов являются следствием поспешного вывода новых моделей на рынок. «Жадность победила осторожность», и тот же 737 МАХ выпустили сырым, чтобы догнать конкурента с его новым A320neo.

«Им казалось, так будет лучше. Они не успевали доделать самолет, хотели потом доработать. Но получилось хуже. Глобальную конкуренцию, мне кажется, они проиграли на несколько лет вперед. Даже если этот самолет доработают и с ним все будет нормально», — пояснил Адамидов.

Он уверен, что, несмотря на серьезный удар, перспективы у Вoeing оптимистичные. Если, конечно, ближайшие две-три модели не будут такими же неудачными. Заказчики будут отказываться от закупки проблемных судов в пользу конкурентов Airbus и Bombardier, портфель заказов «похудеет». Но в нем останутся запросы на другие модели, зарекомендовавшие себя надежными, и военные заявки.