Главную премию Венецианского кинофестиваля впервые за всю его историю получила картина о герое комиксов. История культового злодея из вселенной Бэтмена получила новое прочтение. Получать «Золотого льва» за фильм «Джокер» на сцену поднялись режиссер Тодд Филлипс и исполнитель главной роли Хоакин Феникс. «360» поинтересовался у критиков, как автору «Мальчишника в Вегасе» удалось снять такой фильм, а также сможет ли Хоакин Феникс повторить успех другого исполнителя роли злодея — Хита Леджера.

Безумные таланты

О том, что картина «Джокер» станет победителем Венецианского кинофестиваля, можно было понять по восьмиминутной овации, которую критики устроили на закрытом показе. На вручение «Золотого льва» режиссер и исполнитель главной роли вышли вместе.

Во время своей речи Тодд Филлипс поблагодарил студии Warner Bros. и DC за то, что они решились выйти из своей зоны комфорта и пошли на рискованный шаг, доверив ему съемку картины, сообщил The Hollywood Reporter.

«Без Хоакина Феникса фильма не было бы. Хоакин — самый жестокий, самый яркий и открытый человек, которого я знаю. Спасибо, что доверил мне свой безумный талант», — сказал режиссер, обратившись к артисту.

Сама картина рассказывает о жизни Артура Флека. Время действия — начало 80-х годов. Комик-неудачник постоянно сталкивается с насилием в Готэм-сити. Оставшийся без друзей, с умирающей в больнице матерью, он встречает девушку, к которой испытывает интерес. Его потребность быть замеченным и любимым пробуждает в нем внутреннего злодея, который медленно захватывает его полностью и идет по новому пути к славе.

Журналист издания The Guardian Кристина Ньюленд заявила, что уже услышала от ряда людей, что у Джокера могут появиться подражатели в реальном мире и он может стать героем инцелов. (Это страдающие от невольного сексуального воздержания молодые люди. Их переживания иногда приводят к тому, что они заканчивают жизнь самоубийством или идут на преступления).

Кристина Ньюленд заявила, что при просмотре фильма начинаешь вставать на сторону главного героя и приветствовать насилие и хаос, которые он устраивает в мире за то, что его игнорировали. По ее словам, смотреть на это страшно, но оторваться от того, как происходит становление легендарного злодея Готэма, невозможно.

«Джокер — умный, стильный и тревожный фильм: человек, которого он изображает, — продукт нашей эпохи», — отметила она и заявила, что видеть в нем угрозу для реального мира все равно, что обвинять видеоигры в возросшем насилии.

«Мы только что написали нашу собственную версию, откуда может появиться такой парень, как Джокер. Это было мне интересно. Мы даже не играем Джокера, а рассказываем, как стать Джокером. Это об этом человеке», — заявлял в интервью изданию Empire режиссер фильма Тодд Филлипс.

Загадочная улыбка

Умный, вдумчивый, но при этом свирепый и эмоциональный комикс, который будет очень успешен у зрителей. Так в разговоре с «360» отозвался о «Джокере» кинокритик Егор Беликов. Он сравнил его с фильмом Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

«Оба этих фильма сугубо фестивальные, но в них есть элементы, которые зритель начинает пересказывать коллегам и друзьям, которые также пойдут на эту картину. Поэтому я уверен, что у «Джокера» будут большие сборы в прокате, хотя бы относительно его бюджета», — заявил он.

По мнению Егора Беликова, «Джокер» станет новым прочтением кинокомикса, за которым будущее. «Сегодня впечатлить всех однотипными комиксами Marvel, как это было пять-шесть лет назад, уже нельзя».

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Егор Беликов напомнил, что Тодд Филлипс стал вторым режиссером комедий, который выпустил серьезный фильм, оцененный по достоинству строгим жюри. Первым был режиссер картины «Тупой и еще тупее» Питер Фаррелли, чья «Зеленая книга» получила Оскара в феврале этого года.

Тодд Филлипс начинал с документальных картин, напомнил кинокритик. И его первой работой стал фильм про рок-музыканта Джи-Джи Аллина, самого скандального персонажа американской рок-сцены.

«На пресс-конференции Филлипс тогда сказал, что он всегда искал в кино некую правду. И то, что часто представляется в кино в виде комедии, много говорит о правде нашей жизни, потому что она смешна. Режиссер трансформировал эту идею в Джокера — идеального носителя идеи лицемерного общества, в котором мы все живем», — пояснил Егор Беликов.

Кинокритик Егор Москвитин в разговоре с «360» отметил, что Тодд Филлипс — уже второй автор «Мальчишника в Вегасе», который в этом году добился успеха с серьезным проектом.

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«Второй — сценарист „Мальчишника“ Крэйг Мазин, который снял сериал „Чернобыль“ и на днях, наверное, получит за него Эмми», — заявил он.

Он отметил, что называть Филлипса комедийным режиссером нельзя даже после «Мальчишника в Вегасе». Кинокритик пояснил, что если внимательно изучить фильм, то можно увидеть, что это драма о мужских переживаниях.

«Об их хрупкости, которая прячется за брутальным и развязным поведением», — подчеркнул он.

Егор Москвитин назвал Филлипса серьезным режиссером, которому работа с комическим позволяет точнее и интереснее выносить напоказ темы, которые его волнуют. А в основном это драма и трагедия.

По оценке критика, «Джокер» сможет собрать хорошую кассу даже несмотря на то, что на него не пустят детей.

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«Тодд Филлипс — это мастер создавать кино, которое приносит большие деньги. „Мальчишник в Вегасе“ — одна из самых кассовых премьер с рейтингом R. Больше только у „Американского снайпера“, „Матрицы“ и „Страстей Христовых“. Так что возрастные ограничения — не помеха для больших сборов», — заявил критик.

При этом он подчеркнул, что кассовые успехи «Дэдпула» и «Логана», премьера последнего тоже была на большом кинофестивале в Берлине, доказывают, что взрослые люди также могут активно смотреть комиксы, как дети и подростки.

Другой Джокер

Несмотря на то, что на большом экране появлялись уже три Джокера, в памяти большинства остался только один злодей, которого сыграл Хит Леджер. В исполнении Джека Николсона главный противник Бэтмена сегодня смотрится не страшно, а фильм «Отряд самоубийц», где Джокера сыграл Джаред Лето, не особо пришелся по душе зрителям. «360» задал вопрос кинокритикам, сможет ли Хоакин Феникс повторить успех Хита Леджера с этой ролью.

Егор Беликов считает, что это вполне возможно. При этом Хоакин Феникс прекрасно знает трагическую историю Хита Леджера и бережет себя, так как его брат Ривер Феникс скончался в молодом возрасте при таких же обстоятельствах.

«Я уверен, что новый Джокер, перепридуманный вместе с режиссером Тоддом Филлипсом, запомнится больше. Он все же главный герой, а не как у Нолана в „Темном рыцаре“, пусть необычайно харизматичный, невероятно впечатляющий своим остроумием и злой иронией, но все же лишь злодей», — высказал свое мнение Егор Беликов.

Егор Москвитин отметил, что Джокера Хоакина Феникса невозможно выявить, в отличие от героя, которого играл Хит Леджер.

«Это карта, которую не может считать ни психолог, ни сценарист, ни любитель сериалов. Его мотивации, как говорил сам Хоакин Феникс, меняются каждый день. Поэтому понять, чего он на самом деле хочет, откуда у него такие травмы, просто невозможно», — подытожил он.

Российская премьера фильма «Джокер» запланирована на 3 октября этого года.